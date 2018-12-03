Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации

Бев, 79 лет

Когда мы сюда перебрались, я стал почтальоном и проработал так восемь лет. К тому времени я приобрел репутацию скрипичного мастера и отказался от работы на почте.

Многие будущие мастера учатся на специальных курсах, но у меня была семья, маленькие дети, я не мог себе этого позволить.

Поэтому я сам научился делать скрипки по книгам и от других мастеров, посещал выставки и конкурсы.

В 1986 году я получил приз на национальном конкурсе скрипичных мастеров, и это послужило толчком для моей новой карьеры.

Перепись 1871 года указывает, что население здесь превышало тогда 380 человек, и все они говорили только на гэльском языке.

До сих пор здесь много развалин старых домов, в которых когда-то жили большие семьи.