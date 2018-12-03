«Со своим мусором разберемся сами»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

2 декабря Архангельскую область захлестнула волна «антимусорных» митингов: жители десятка сельских поселений и городов вышли на акции протеста против завоза отходов из Москвы. Самые крупные митинги в Архангельске и Северодвинске собрали, по оценке «Ъ», около 3 тыс. человек каждый. Выразить недовольство жители области вышли целыми семьями — митингующие требовали отставку губернатора области и выступали против превращения региона в «помойку». Впрочем, по мнению знакомых с ситуацией собеседников «Ъ», в прошедших митингах мог быть политический подтекст.

Добраться на общественном транспорте до места проведения акции протеста в Архангельске было непросто: автобусы переполнены, в транспорте только и слышны разговоры о будущей «поморской свалке». Что касается личного транспорта, то места для парковки автомобилей не хватало. Люди бросали личные автомобили в близлежащих жилых дворах. Улица Гагарина в Архангельске превратилась в одну большую пробку. Дежурившие на улицах полицейские вели себя корректно, оперативно помогая разыскивать случайно потерявшихся в толпе детей. Возле импровизированной сцены выкрикивали лозунги: «Поморье не помойка!», «Орлова в отставку!». Сторонников строительства нового мусорного полигона в Архангельской области, которые обычно всегда заметны на таких мероприятиях, в воскресенье найти было невозможно.

Напомним, 18 октября комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка «Шиес».

Согласно проекту, в области планируется захоранивать ежегодно 500 тыс. тонн брикетированных отходов из Москвы в течение 20 лет.

Из бюджета Москвы в 2018—2020 годах на запуск экотехнопарка на станции Шиес в Архангельской области планируется потратить 10,5 млрд руб., создав 500 рабочих мест и обеспечив 912,1 млн руб. дополнительных налоговых поступлений в областной бюджет за шесть лет.

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«Ни одной экспертизы до сих пор не проведено, — заявила со сцены Марина Горбунова, представившаяся экологом.— У нас на территории области много рек, озер, болот, выпадает много осадков. Страшно представить, каких огромных масштабов может достичь загрязнение вод и почв, если свалочный фильтрат попадет в притоки Северной Двины, а потом и в ее воды. У нас на территории много особо охраняемых территорий. Замусорив, мы все их потеряем! Прежде чем проектировать и строить, нужно провести обследование, а не заваливать нас московским мусором».

Волну «антимусорной» темы подхватили депутаты от КПРФ и ЛДПР. Накануне, 1 декабря, на этом же месте митинг провели архангельские коммунисты. Они выступили с обращением к гражданам о сборе подписей против действующего губернатор Архангельской области Игоря Орлова. Сбор подписей за отставку главы региона продолжается. В воскресенье депутат Архангельского областного собрания от ЛДПР Игорь Арсентьев заявил, что жители региона засыпают депутатов упреками в бездействии. По его мнению, проект по ввозу в регион столичного мусора идет вразрез с мнением населения: «Ни один человек не поддержит ввоз мусора в Архангельскую область». «Действительно, проблема складирования и переработки мусора назрела, — признал он.— Но со своим мусором мы разберемся сами, зачем нам московские отходы?».

Выступил перед архангелогородцами и федеральный политик, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, который уже приезжал в регион. «Диалог с властью невозможен, — сказал господин Исаев и призвал: — Губернатора в отставку!».

Похожие требования звучали в воскресенье и на митингах в Котласе, Каргополе, Сольвычегодске, Коряжме и Урдоме: на каждом из них собрались несколько сотен человек. На акцию в Северодвинске пришли около 3 тыс. человек. Кроме того, на одиночные пикеты вышли жители Яренска, Красноборска, Октябрьского и многих других сельских поселений. Митинг с теми же лозунгами также прошел в Сыктывкаре (Республика Коми, около 100 км от станции Шиес).

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В Плесецке проведения митинга местные активисты добивались через суд. Активист Александр Миронов, который живет в Плесецке уже 11 лет, рассказал «Ъ», что инициативная группа жителей обратилась в местную администрацию с документами о согласовании митинга 19 ноября, однако 21 ноября власти отказали жителям в проведении акции. «Мы медлить не стали и обратились в суд, — рассказал “Ъ” господин Миронов.— Суд нас поддержал и обязал администрацию разрешить провести митинг». Участники единогласно приняли резолюцию, которую в понедельник планируют направить «в органы местной, региональной и государственной власти». Житель Няндомы Александр Мозгалев сообщил «Ъ», что местные власти разрешили провести «антимусорный» митинг лишь на окраине, но на него все равно собрались десятки людей.

Отметим, что у всех митингов разные организаторы — в основном это инициативные группы жителей и товариществ. Впрочем, сразу два собеседника «Ъ», знакомых с ситуацией, полагают, что в этих митингах присутствует политическая составляющая. «Акции были слишком хорошо организованы, — отмечает один из собеседников.— Были отпечатаны газеты, во всех городах расклеена куча листовок с призывом прийти на митинг».

Другой собеседник «Ъ» считает, что акция протеста «может быть выгодна и политикам, интересующимся постом губернатора, и участникам “мусорного” рынка».

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В правительстве Москвы «Ъ» посоветовали обращаться за комментариями по поводу митингов к архангельским властям. В пресс-службе губернатора Архангельской области заявили, что правительство региона «находится в постоянном диалоге с общественностью на тему обращения с отходами, это касается как вопросов, связанных с территориальной схемой и региональным оператором, так и с проектом на станции Шиес». «Региональная власть совершенно не закрыта для общения на эту тему, — заявили в пресс-службе. — Что касается массовых протестных мероприятий, то, как показывает практика, они никогда не были площадкой для конструктивного диалога. Все, кто хочет объективно обсуждать эти вопросы, находят такую возможность».

Вечером в воскресенье губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил журналистам, что в митингах и акциях протеста 2 декабря приняли участие 7−8 тыс. человек. Полиция число участников воскресных протестов в Архангельской области пока официально не называла.