«Со своим мусором разберемся сами»
Жители Архангельской области вышли на митинги против ввоза московских отходов в регион.
Жители Архангельской области вышли на митинги против ввоза московских отходов в регион.
2 декабря Архангельскую область захлестнула волна «антимусорных» митингов: жители десятка сельских поселений и городов вышли на акции протеста против завоза отходов из Москвы. Самые крупные митинги в Архангельске и Северодвинске собрали, по оценке «Ъ», около 3 тыс. человек каждый. Выразить недовольство жители области вышли целыми семьями — митингующие требовали отставку губернатора области и выступали против превращения региона в «помойку». Впрочем, по мнению знакомых с ситуацией собеседников «Ъ», в прошедших митингах мог быть политический подтекст.
Добраться на общественном транспорте до места проведения акции протеста в Архангельске было непросто: автобусы переполнены, в транспорте только и слышны разговоры о будущей «поморской свалке». Что касается личного транспорта, то места для парковки автомобилей не хватало. Люди бросали личные автомобили в близлежащих жилых дворах. Улица Гагарина в Архангельске превратилась в одну большую пробку. Дежурившие на улицах полицейские вели себя корректно, оперативно помогая разыскивать случайно потерявшихся в толпе детей. Возле импровизированной сцены выкрикивали лозунги: «Поморье не помойка!», «Орлова в отставку!». Сторонников строительства нового мусорного полигона в Архангельской области, которые обычно всегда заметны на таких мероприятиях, в воскресенье найти было невозможно.
Напомним, 18 октября комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка «Шиес».
Из бюджета Москвы в 2018—2020 годах на запуск экотехнопарка на станции Шиес в Архангельской области планируется потратить 10,5 млрд руб., создав 500 рабочих мест и обеспечив 912,1 млн руб. дополнительных налоговых поступлений в областной бюджет за шесть лет.
«Ни одной экспертизы до сих пор не проведено, — заявила со сцены Марина Горбунова, представившаяся экологом.— У нас на территории области много рек, озер, болот, выпадает много осадков. Страшно представить, каких огромных масштабов может достичь загрязнение вод и почв, если свалочный фильтрат попадет в притоки Северной Двины, а потом и в ее воды. У нас на территории много особо охраняемых территорий. Замусорив, мы все их потеряем! Прежде чем проектировать и строить, нужно провести обследование, а не заваливать нас московским мусором».
Волну «антимусорной» темы подхватили депутаты от КПРФ и ЛДПР. Накануне, 1 декабря, на этом же месте митинг провели архангельские коммунисты. Они выступили с обращением к гражданам о сборе подписей против действующего губернатор Архангельской области Игоря Орлова. Сбор подписей за отставку главы региона продолжается. В воскресенье депутат Архангельского областного собрания от ЛДПР Игорь Арсентьев заявил, что жители региона засыпают депутатов упреками в бездействии. По его мнению, проект по ввозу в регион столичного мусора идет вразрез с мнением населения: «Ни один человек не поддержит ввоз мусора в Архангельскую область». «Действительно, проблема складирования и переработки мусора назрела, — признал он.— Но со своим мусором мы разберемся сами, зачем нам московские отходы?».
Выступил перед архангелогородцами и федеральный политик, лидер
В Плесецке проведения митинга местные активисты добивались через суд. Активист Александр Миронов, который живет в Плесецке уже 11 лет, рассказал «Ъ», что инициативная группа жителей обратилась в местную администрацию с документами о согласовании митинга 19 ноября, однако 21 ноября власти отказали жителям в проведении акции. «Мы медлить не стали и обратились в суд, — рассказал “Ъ” господин Миронов.— Суд нас поддержал и обязал администрацию разрешить провести митинг». Участники единогласно приняли резолюцию, которую в понедельник планируют направить «в органы местной, региональной и государственной власти». Житель Няндомы Александр Мозгалев сообщил «Ъ», что местные власти разрешили провести «антимусорный» митинг лишь на окраине, но на него все равно собрались десятки людей.
Отметим, что у всех митингов разные организаторы — в основном это инициативные группы жителей и товариществ. Впрочем, сразу два собеседника «Ъ», знакомых с ситуацией, полагают, что в этих митингах присутствует политическая составляющая. «Акции были слишком хорошо организованы, — отмечает один из собеседников.— Были отпечатаны газеты, во всех городах расклеена куча листовок с призывом прийти на митинг».
В правительстве Москвы «Ъ» посоветовали обращаться за комментариями по поводу митингов к архангельским властям. В
Вечером в воскресенье губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил журналистам, что в митингах и акциях протеста 2 декабря приняли участие 7−8 тыс. человек. Полиция число участников воскресных протестов в Архангельской области пока официально не называла.
Анна Виноградова, Архангельск; Анна Васильева, Александр Воронов.
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