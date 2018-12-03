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02:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Полиция Нью-Йорка нашла влюбленных, уронивших обручальное кольцо в водосток

Британцы обручились на Таймс-сквер, однако кольцо провалилось через решетку в канализацию. С помощью американских полицейских удалось найти и кольцо, и самих влюбленных.

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Сотрудники полиции Нью-Йорка разыскали пару, обручившуюся в пятницу на Таймс-сквер. Поиски начались после того, как выяснилось, что во время этого романтического события обручальное кольцо упало в водосток.

В воскресенье в «Твиттере» полиции Нью-Йорка появилось сообщение о том, что принимаются меры для возвращения кольца влюбленным, приехавшим из Великобритании.

Камеры наблюдения зафиксировали их не увенчавшиеся успехом попытки вытащить ювелирное изделие из водостока. Видеозапись была сделана незадолго до полуночи в пятницу 30 ноября и обнародована вскоре после этого.

На ней не зафиксирован сам момент предолжения руки и сердца, однако видно, как мужчина опускается на колено в попытке найти кольцо.

Невеста, которая, как подтвердила полиция, сказала «да», осознав, что произошло, закрывает лицо руками. Она приседает рядом с мужчиной, пытаясь помочь, но у них ничего не получается. Затем человек ложится у решетки, пытаясь добраться до ювелирного изделия, но все равно не может его достать.

Сотрудникам полиции позднее удалось извлечь кольцо, которое даже почистили.

Они также начали поиск влюбленных и попросили их дать о себе знать. В полиции знали, что влюбленные уже уехали из США.

В воскресенье в «Твиттере» нью-йоркской полиции появилось фото кольца с надписью: «Вот фотография кольца, которое наши офицеры нашли (и почистили). Звоните 1−800−577-TIPS или посылайте сообщение @NYPDTips, если вы знаете эту счастливую пару, чтобы мы могли вернуть его им!».

Спустя несколько часов влюбленные нашлись, это туристы из Великобритании по имени Джон и Даниэлла. Би-би-си удалось с ними связаться, они из города Питерборо в графстве Кембриджшир.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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