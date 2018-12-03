Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Браво РФ: реакция мира на конфликт в Азовском море в комментариях
215-метровый астероид может столкнуться с Землей
Внучка Татьяны Васильевой умилила поклонников
Новый инцидент с иностранными судами у Керченского пролива
Интерьер, который сложно повторить: квартира на Покровке
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
В Белоруссии прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Жириновский рассказал о будущей судьбе Порошенко
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора»
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
«“Астана”, “Кайрат”». Черчесов ответил на вопрос о Казахстане
«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, ведя со счетом 5:1
Отказ Ротару от "Песни года" связан с конфликтом в Керчи
США выдвинули условие для Путина: ответ Кремля
Пугачева выпросила у чиновников квартиру для Долиной - СМИ
Путин сказал решение военного конфликта на Украине
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Названы лучшие места России для переезда
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10:39 (мск), источник: Esquire

Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти и наличии двойника

Слухи о смерти Мохаммада Бухари ходят последние несколько месяцев на фоне продолжительной болезни политика.

Наверх

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, а его заменяет двойник из Судана, пишет The Guardian.

Бухари, который в очередной раз собирается участвовать в президентских выборах в феврале, провел последние пять месяцев в Великобритании, где лечился от неизвестной болезни (информацию, чем болен лидер страны, не раскрывают). Это спровоцировало слухи о том, что на самом деле Бухари давно умер, а его заменяет двойник из Судана. Как отмечает The Guardian, дискуссии в соцсетях подогревали в том числе оппозиционные политики.

«Могу вас заверить, это настоящий я. Скоро я отпраздную 76-летие и по-прежнему буду силен», — заявил нигерийский президент. Он также отметил, что многие рассчитывали на его смерть:

Многие люди надеялись, что я умер. Некоторые даже связывались с вице-президентом, чтобы предложить свою кандидатуру заместителей, так как считали меня умершим.

Завление президента было распространено по электронной почте с темой письма «Это настоящий я. Президент Бухари отвечает на обвинения в наличии клона». Кроме того, сообщение появилось в официальном твиттере политика, который читают почти 2 миллиона человек.

Читайте также:

 Лучшие кроссовки ноября
Посмотрите новый клип Tesla Boy, снятый режиссером "Кислоты" Алек
Путин и саудовский принц подняли цены на нефть
Крещение в реке сочли несанкционированным митингом
В Белоруссии подсчитали «тунеядцев»
Катар объявил о выходе из ОПЕК
Изобретателя бифидока объявили в международный розыск
Поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%
В лесу под Костромой построили необычные сооружения (фото)
Спорт
Глушаков забил, «Спартак» победил Красно-белые обыграли «Локомотив» благодаря голу капитана команды
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Лещенко раскритиковал Крида и других современных звезд в телешоу 76-летний артист стал гостем программы «Выход в люди» с Леонидом Закошанским
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 19 510
Вопрос про закон о тишине. 497
Нежданная беременность 279
Супер эконом 256
Леди
7 трендов в маникюре на 2019 год Веселые принты, яркие цвета, золото – именно эти акценты будут популярны в маникюре в приближающемся году
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь