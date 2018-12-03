Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти и наличии двойника

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, а его заменяет двойник из Судана, пишет The Guardian.

Бухари, который в очередной раз собирается участвовать в президентских выборах в феврале, провел последние пять месяцев в Великобритании, где лечился от неизвестной болезни (информацию, чем болен лидер страны, не раскрывают). Это спровоцировало слухи о том, что на самом деле Бухари давно умер, а его заменяет двойник из Судана. Как отмечает The Guardian, дискуссии в соцсетях подогревали в том числе оппозиционные политики.

«Могу вас заверить, это настоящий я. Скоро я отпраздную 76-летие и по-прежнему буду силен», — заявил нигерийский президент. Он также отметил, что многие рассчитывали на его смерть:

Многие люди надеялись, что я умер. Некоторые даже связывались с вице-президентом, чтобы предложить свою кандидатуру заместителей, так как считали меня умершим.

Завление президента было распространено по электронной почте с темой письма «Это настоящий я. Президент Бухари отвечает на обвинения в наличии клона». Кроме того, сообщение появилось в официальном твиттере политика, который читают почти 2 миллиона человек.