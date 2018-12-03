Второй хлеб: почему россияне сидят на картошке

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Картофель — любимый русский овощ и обязательный компонент множества блюд, без которых трудно представить застолье россиян в будни и праздники. Полезные клубни, росшие в Южной Америке и появившиеся в России благодаря Петру I, с удовольствием едят и взрослые, и дети. В чем секрет популярности этого овоща, впервые прибывшего в Европу из-за океана 3 декабря 1586 года, и ставшего нам таким родным?

Картофель как пища

Картофель — одна из важнейших составляющих потребительской корзины, где он стоит особняком от других овощей. В действующем варианте такой «корзины», то есть минимально необходимого набора продуктов, предусмотрено 100,4 кг картофеля на человека в год, в то время как все остальные овощи вместе взятые набрали только 114,6 кг.

А ведь до появления в России картофеля жители страны прекрасно обходились без него — ели репу, брюкву и редьку, но сейчас их даже в сельской местности удастся найти с трудом, да и много рецептов с использованием этих овощей вряд ли держит в уме хоть одна хозяйка.

Почему же россияне променяли репу на американского интервента — картофель? Исполнительный директор «Картофельного союза России» Алексей Красильников связывает статус кулинарной суперзвезды, приобретенный картофелем, с его пищевыми свойствами.

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«Картофель — очень сбалансированный продукт питания, практически уникальный по своим свойствам. Он богат углеводами, белками, сахарами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Около года назад один австралиец решил похудеть, питаясь исключительно картофелем. Примерно полгода он питался только этим продуктом и пришел в идеальную физическую форму, причем, по словам врачей, такая диета не нанесла никакого ущерба его организму», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одна истина состоит в том, что россияне, как и жители других стран, начинают активно есть картофель в периоды кризисов, когда необходима сравнительно дешевая, но питательная и доступная пища. Например, последний всплеск популярности картофеля пришелся на 1991 год, когда распался Советский Союз. Многие люди, оставшись без средств к существованию, вернулись к посадкам картошки и прочего «борщевого набора» на своих приусадебных участках.

«В последние годы вновь наметилась тенденция по снижению количества картофеля, ежегодно съедаемого россиянами. По предварительным данным всероссийской сельхозпереписи, мы ежегодно производим не 32−33 млн тонн картофеля в год, как было 3−4 года назад, а около 19−20 млн тонн. По нашим подсчетам, эти цифры еще меньше — 15−16 млн тонн. Из них только 7 млн тонн поступает в открытую продажу», — говорит исполнительный директор Картофельного союза.

В городах, особенно крупных, едят существенно меньше картофеля, чем в сельской местности — около 58−60 кг в год. Алексей Красильников Исполнительный директор «Картофельного союза России»

Картофель как загородный клуб

В советский период картофель был не менее важным продуктом, чем до свержения монархии или после распада самого Союза. Более того, в период СССР картошка являлась не только сельскохозяйственной культурой, по объемам выращивания которой страна занимала лидирующие позиции в мире, но и своеобразным «загородным клубом» для молодежи. Романтика осенних поездок в колхоз вдохновила многих их участников на написание песен и стихов, а понятие вояжа «на картошку» стало нарицательным.

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На самом деле причины, по которым советских граждан отправляли в сельскую местность для сбора урожая или другой помощи труженикам колхозов, были чисто экономическими. Уборка урожая многих сельскохозяйственных культур отнимает львиную долю трудозатрат (до 75% годового объема), при этом выполнить работы нужно за весьма ограниченный период времени. Решения у этой проблемы две — привлечение сезонной рабочей силы или полная механизация труда. Разумеется, было проще направить «на картошку» старших школьников, студентов или военнослужащих, чем перевооружать передовой техникой все хозяйства.

Интересно, что в СССР такая практика отправки горожан в «летние лагеря труда и отдыха» вошла в историю именно как поездки «на картошку», хотя зачастую с полей приходилось собирать вовсе не ее, а, например, свеклу. Всенародная любимица картошка опять превзошла другие овощи.

Картофель как бизнес

Если рассматривать выращивание картофеля как бизнес, то это — занятие с высокой рентабельностью, которое, однако, требует высоких затрат для успешного развития. Причем, как отмечает Алексей Красильников, рентабельность фермерских хозяйств в этой отрасли выше, чем у крупных сельхозпредприятий.

«При использовании современных технологий ежегодные затраты на гектар составляют от 150 до 200 тысяч рублей, и это достаточно большие вложения. Для того, чтобы освоить около 100 гектаров картофеля нужно вложить около $1 млн. С увеличением площадей затраты сокращаются, но, тем не менее, рентабельность до последнего момента варьировалась от 30 до 100% (в последнем случае речь идет о 2010−2011 годах, когда картофель был просто “золотым”, и те сельхозпроизводители, которые были в этой нише, заработали большие деньги). К сожалению, на протяжении последних 3−4 лет уровень рентабельности в этом секторе существенно снизился, и по данным Росстата в 2017 году составлял всего 10%, а у фермерских хозяйств — порядка 15%», — поделился цифрами эксперт.

Даже несмотря на снижение рентабельности, выращивание картофеля остается прибыльным занятием, уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По оценкам этой организации, годовой оборот рынка отечественного картофеля составляет порядка 55−65 млрд рублей.

«На протяжении последних двух лет маржинальность картофельного производства имеет тенденцию к снижению. Сегодня продавать картофель в сезон “условно выгодно”. Более выгодно его выращивать и хранить, чтобы обеспечивать продажи не в сезон. Одной из ключевых проблем рынка продолжает оставаться нехватка качественных картофелехранилищ. Потребность рынка в качественной продукции с декабря по май возрастает. Спрос на картофель с учетом того, что население все реже выращивает его на личных подсобных хозяйствах и все чаще покупает в магазине, стабилен», — говорит Востриков.

Cтартап и покоритель Марса

Количество блюд, которые можно приготовить из картофеля, с трудом поддается подсчетам — вспомните хотя бы кулинарные изыски, которые перечисляла Тося, героиня знаменитого советского фильма «Девчата».

Но дело в том, что картошка — это не только вкусная пища, но и источник сырья.

«Картофель имеет массу вариантов использования — в качестве пищи для человека, корма для скота и сырья, для производства крахмала. Если остановиться на крахмале, то он применяется в бумажной промышленности, при производстве промышленных клеящих составов, в текстильной промышленности, добыче нефти и газа, пищевых производствах, фармацевтике и так далее», — рассказал исполнительный директор Картофельного союза.

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И это еще не все! Оказалось, что картошка может стать прекрасной основой для стартапа, достаточно придумать этому корнеплоду необычное применение. Так, в 2015 году молодой американец Алекс Крейг запустил сервис отправки коротких сообщений и поздравлений на клубнях картошки, назвав свой проект Potato Parcel. Его девушка назвала этот стартап «глупейшей идеей в мире», но, вероятно, она изменила свое мнение, когда картофельные послания стали приносить Алексу Крейгу по $20 000 в месяц.

Возможно, впереди картошку ждут и более героические свершения — например, в книге американского писателя Энди Вейра «Марсианин» именно картофель помогает главному герою выжить на негостеприимной «красной планете». И это вовсе не фантастика — в марте 2017 года ученые НАСА объявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картофеля в условиях, максимально приближенных к марсианским.