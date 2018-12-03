Второй хлеб: почему россияне сидят на картошке
Как картофель завоевал сердца россиян.
Как картофель завоевал сердца россиян.
Картофель — любимый русский овощ и обязательный компонент множества блюд, без которых трудно представить застолье россиян в будни и праздники. Полезные клубни, росшие в Южной Америке и появившиеся в России благодаря Петру I, с удовольствием едят и взрослые, и дети. В чем секрет популярности этого овоща, впервые прибывшего в Европу
Картофель — одна из важнейших составляющих потребительской корзины, где он стоит особняком от других овощей. В действующем варианте такой «корзины», то есть минимально необходимого набора продуктов, предусмотрено 100,4 кг картофеля на человека в год, в то время как все остальные овощи вместе взятые набрали только 114,6 кг.
Почему же россияне променяли репу на американского интервента — картофель? Исполнительный директор «Картофельного союза России» Алексей Красильников связывает статус кулинарной суперзвезды, приобретенный картофелем, с его пищевыми свойствами.
«Картофель — очень сбалансированный продукт питания, практически уникальный по своим свойствам. Он богат углеводами, белками, сахарами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Около года назад один австралиец решил похудеть, питаясь исключительно картофелем. Примерно полгода он питался только этим продуктом и пришел в идеальную физическую форму, причем, по словам врачей, такая диета не нанесла никакого ущерба его организму», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Еще одна истина состоит в том, что россияне, как и жители других стран, начинают активно есть картофель в периоды кризисов, когда необходима сравнительно дешевая, но питательная и доступная пища. Например, последний всплеск популярности картофеля пришелся на 1991 год, когда распался Советский Союз. Многие люди, оставшись без средств к существованию, вернулись к посадкам картошки и прочего «борщевого набора» на своих приусадебных участках.
«В последние годы вновь наметилась тенденция по снижению количества картофеля, ежегодно съедаемого россиянами. По предварительным данным всероссийской сельхозпереписи, мы ежегодно производим не 32−33 млн тонн картофеля в год, как было 3−4 года назад, а около 19−20 млн тонн. По нашим подсчетам, эти цифры еще меньше — 15−16 млн тонн. Из них только 7 млн тонн поступает в открытую продажу», — говорит исполнительный директор Картофельного союза.
В городах, особенно крупных, едят существенно меньше картофеля, чем в сельской местности — около 58−60 кг в год.
В советский период картофель был не менее важным продуктом, чем до свержения монархии или после распада самого Союза. Более того, в период СССР картошка являлась не только сельскохозяйственной культурой, по объемам выращивания которой страна занимала лидирующие позиции в мире, но и своеобразным «загородным клубом» для молодежи. Романтика осенних поездок в колхоз вдохновила многих их участников на написание песен и стихов, а понятие вояжа «на картошку» стало нарицательным.
На самом деле причины, по которым советских граждан отправляли в сельскую местность для сбора урожая или другой помощи труженикам колхозов, были чисто экономическими. Уборка урожая многих сельскохозяйственных культур отнимает львиную долю трудозатрат (до 75% годового объема), при этом выполнить работы нужно за весьма ограниченный период времени. Решения у этой проблемы две — привлечение сезонной рабочей силы или полная механизация труда. Разумеется, было проще направить «на картошку» старших школьников, студентов или военнослужащих, чем перевооружать передовой техникой все хозяйства.
Интересно, что в СССР такая практика отправки горожан в «летние лагеря труда и отдыха» вошла в историю именно как поездки «на картошку», хотя зачастую с полей приходилось собирать вовсе не ее, а, например, свеклу. Всенародная любимица картошка опять превзошла другие овощи.
Если рассматривать выращивание картофеля как бизнес, то это — занятие с высокой рентабельностью, которое, однако, требует высоких затрат для успешного развития. Причем, как отмечает Алексей Красильников, рентабельность фермерских хозяйств в этой отрасли выше, чем у крупных сельхозпредприятий.
«При использовании современных технологий ежегодные затраты на гектар составляют от 150 до 200 тысяч рублей, и это достаточно большие вложения. Для того, чтобы освоить около 100 гектаров картофеля нужно вложить около $1 млн. С увеличением площадей затраты сокращаются, но, тем не менее, рентабельность до последнего момента варьировалась от 30 до 100% (в последнем случае речь идет о 2010−2011 годах, когда картофель был просто “золотым”, и те сельхозпроизводители, которые были в этой нише, заработали большие деньги). К сожалению, на протяжении последних 3−4 лет уровень рентабельности в этом секторе существенно снизился, и по данным Росстата в 2017 году составлял всего 10%, а у фермерских хозяйств — порядка 15%», — поделился цифрами эксперт.
Даже несмотря на снижение рентабельности, выращивание картофеля остается прибыльным занятием, уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«На протяжении последних двух лет маржинальность картофельного производства имеет тенденцию к снижению. Сегодня продавать картофель в сезон “условно выгодно”. Более выгодно его выращивать и хранить, чтобы обеспечивать продажи не в сезон. Одной из ключевых проблем рынка продолжает оставаться нехватка качественных картофелехранилищ. Потребность рынка в качественной продукции с декабря по май возрастает. Спрос на картофель с учетом того, что население все реже выращивает его на личных подсобных хозяйствах и все чаще покупает в магазине, стабилен», — говорит Востриков.
Количество блюд, которые можно приготовить из картофеля, с трудом поддается подсчетам — вспомните хотя бы кулинарные изыски, которые перечисляла Тося, героиня знаменитого советского фильма «Девчата».
«Картофель имеет массу вариантов использования — в качестве пищи для человека, корма для скота и сырья, для производства крахмала. Если остановиться на крахмале, то он применяется в бумажной промышленности, при производстве промышленных клеящих составов, в текстильной промышленности, добыче нефти и газа, пищевых производствах, фармацевтике и так далее», — рассказал исполнительный директор Картофельного союза.
И это еще не все! Оказалось, что картошка может стать прекрасной основой для стартапа, достаточно придумать этому корнеплоду необычное применение. Так, в 2015 году молодой американец Алекс Крейг запустил сервис отправки коротких сообщений и поздравлений на клубнях картошки, назвав свой проект Potato Parcel. Его девушка назвала этот стартап «глупейшей идеей в мире», но, вероятно, она изменила свое мнение, когда картофельные послания стали приносить Алексу Крейгу по $20 000 в месяц.
Возможно, впереди картошку ждут и более героические свершения — например, в книге американского писателя Энди Вейра «Марсианин» именно картофель помогает главному герою выжить на негостеприимной «красной планете». И это вовсе не фантастика — в марте 2017 года ученые НАСА объявили об успешном завершении экспериментов по выращиванию картофеля в условиях, максимально приближенных к марсианским.
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