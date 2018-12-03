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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы

Народный артист России Михаил Боярский считает, что любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые решат, достойно ли оно отечественного зрителя. Об этом актер заявил в эфире телеканала «Дождь».

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Источник: РИА "Новости"

«Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны», — подчеркнул Боярский, добавив, что оценивать произведения необходимо «по критериям “ум, честь и совесть”».

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Артист объяснил необходимость возвращения худсоветов тем, что в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене якобы царит разврат. «Прорвало плотину, вычистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», — подчеркнул он.

По словам Боярского, когда Карлсон голым летает за Фрекен Бок — это ужасно. Артист отметил, что еще не видел такого фильма, но он скоро появится, поскольку «тенденция такова».

Михаил Боярский снялся в таких фильмах, как «Новогодние приключения Маши и Вити», «Звезда пленительного счастья», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пеппи Длинный чулок», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Тарас Бульба». С 1968-го по 1969 год он пел в рок-группе «Кочевники», в 1990-х — в коллективе «Сильвер».

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