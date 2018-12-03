Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы

Источник: РИА "Новости"

«Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны», — подчеркнул Боярский, добавив, что оценивать произведения необходимо «по критериям “ум, честь и совесть”».

Артист объяснил необходимость возвращения худсоветов тем, что в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене якобы царит разврат. «Прорвало плотину, вычистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», — подчеркнул он.