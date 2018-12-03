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12:14 (мск), источник: Mail Новости

Француженка показала на фото Русскую Лапландию

Ее работы легли в основу книги.

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Французский фотограф Селин Кляне около пяти лет изучала Кольский полуостров. Снимки Русской Лапландии легли в основу ее новой книги «Кола».

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На Ловозере

На снимках Кляне показывает суровую природу и колоритную архитектуру севера, кладбища кораблей, оленьи фермы, местных жителей и многое другое.

«Частично недоступный из-за отсутствия инфраструктуры, военных запретов или языкового барьера, секретный полуостров все же уступил мне эти образы. Я погрузилась в пейзажи этой таинственной земли, как нога в снег, глубина которого была неизвестна», — говорит фотограф о своей книге.

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Росляково, жилой район Мурманска

Кляне родилась в 1977 году в Французских Альпах. С 2005 года изучает Лапландию и населяющих ее саамов. Она — автор нескольких книг и участница многочисленных выставок. Живет в Париже.

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Село Териберка
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Житель Мурманска с кошкой
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Кладбище кораблей
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Баба Люба, живущая в бывшем саамском поселении Чалмны-Варре
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Семен, живущий возле Ловозера
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Мурманск в январе
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Мария и ее питомец
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Мишуково

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