Француженка показала на фото Русскую Лапландию
Ее работы легли в основу книги.
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Ее работы легли в основу книги.
Французский фотограф Селин Кляне около пяти лет изучала Кольский полуостров. Снимки Русской Лапландии легли в основу ее новой книги «Кола».
На снимках Кляне показывает суровую природу и колоритную архитектуру севера, кладбища кораблей, оленьи фермы, местных жителей и многое другое.
«Частично недоступный
Кляне родилась в 1977 году в Французских Альпах. С 2005 года изучает Лапландию и населяющих ее саамов. Она — автор нескольких книг и участница многочисленных выставок. Живет в Париже.
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