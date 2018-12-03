«Рэперы особые парни, на любителя»: Киселев заступился за рэперов в эфире «России 1» и зачитал рэп на стихи Маяковского

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» выступил в защиту российских рэперов. Инфоповодом послужила история ареста Хаски и отмена его концертов. Телеведущий государственного канала отметил, что рэперы сегодня — часть «культурного экобаланса» в стране и что нужно уметь налаживать с ними мирный диалог.
Рэперы особые парни, на любителя. Нужен ли диалог? Да. Нужно ли своими руками превращать все рэп-сообщество во врагов? Нет.
Дмитрий Киселевведущий телеканала «Россия 1»
Также Киселев затронул историю рэп-культуры. По его мнению, начало было положено еще в начале XX века, в творчестве известных поэтов. «Предтечей рэпа в России был Владимир Маяковский», — заявил Киселев и зачитал строчки поэта под музыку.
Киселев рассказал про отмененные концерты Хаски, но ничего не упомянул про причины, которые приводили правоохранительные органы — про содержащиеся в текстах песен призывы к экстремизму, суициду, наркотикам и алкоголю. «Знакомая картина — рубильник и здание обесточены», — так ведущий объяснил, почему отменили концерт рэпера в Краснодаре.
По словам Киселева, помощь к рэперам «пришла, откуда не ждали». Он рассказал, что за них также вступились глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и народный артист Лев Лещенко:
Что из этого всего выйдет, мне лично трудно себе представить, ведь рэп — по природе своей альтернативное искусство. Рэперы — словно кошки, гуляющие сами по себе. Организовать их в стаю — непростая задача. Как минимум, рэперов не стоит «кошмарить».
Помимо этого, Киселев отметил, что рэперам «не чужд патриотизм». Он вспомнил несколько песен Басты про любовь к России и Ростову-на-Дону (родине артиста), а также трек Face «Я роняю запад». По мнению Киселева, это композиция про Америку.