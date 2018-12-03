«Рэперы особые парни, на любителя»: Киселев заступился за рэперов в эфире «России 1» и зачитал рэп на стихи Маяковского

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» выступил в защиту российских рэперов. Инфоповодом послужила история ареста Хаски и отмена его концертов. Телеведущий государственного канала отметил, что рэперы сегодня — часть «культурного экобаланса» в стране и что нужно уметь налаживать с ними мирный диалог.

Рэперы особые парни, на любителя. Нужен ли диалог? Да. Нужно ли своими руками превращать все рэп-сообщество во врагов? Нет. Дмитрий Киселев ведущий телеканала «Россия 1»

Также Киселев затронул историю рэп-культуры. По его мнению, начало было положено еще в начале XX века, в творчестве известных поэтов. «Предтечей рэпа в России был Владимир Маяковский», — заявил Киселев и зачитал строчки поэта под музыку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JGiDXl6i7as?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Киселев рассказал про отмененные концерты Хаски, но ничего не упомянул про причины, которые приводили правоохранительные органы — про содержащиеся в текстах песен призывы к экстремизму, суициду, наркотикам и алкоголю. «Знакомая картина — рубильник и здание обесточены», — так ведущий объяснил, почему отменили концерт рэпера в Краснодаре.

По словам Киселева, помощь к рэперам «пришла, откуда не ждали». Он рассказал, что за них также вступились глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и народный артист Лев Лещенко:

Что из этого всего выйдет, мне лично трудно себе представить, ведь рэп — по природе своей альтернативное искусство. Рэперы — словно кошки, гуляющие сами по себе. Организовать их в стаю — непростая задача. Как минимум, рэперов не стоит «кошмарить».