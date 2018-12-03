Россияне назвали главный признак прихода старости

Источник: РИА "Новости"

«62 процента пенсионеров озабочены состоянием своего здоровья, но 40 процентов намерены его сохранять и поддерживать, не пользуясь услугами здравоохранения», — прокомментировала результаты опроса доцент кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова Инга Корягина.

Она также добавила, что почти каждый пятый россиянин, после выхода на пенсию, начинает заниматься ежедневными тренировками.

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов).

Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.

Подавляющее число участников исследования уверены, что человек может продолжать вести активный образ жизни после 60 лет (78 процентов), однако для этого нужно прикладывать больше усилий (85 процентов).

Однако поддерживать прежний ритм жизни, по мнению 76 процентов опрошенных, пожилому человеку тяжело.

Респонденты в возрасте 60 лет и старше заявляют о стремлении изучать что-то новое (74 процента), однако серьезное обучение и переквалификация большинству из них дается с трудом (60 процентов).

Чуть менее половины людей пенсионного возраста считают важным продолжать прежнюю профессиональную деятельность (46 процентов).