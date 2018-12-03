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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали главный признак прихода старости

Возникновение серьезных проблем со здоровьем обозначает границу наступления старости. Такого мнения чаще всего придерживаются сами россияне (50 процентов), пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международной компании Bayer.

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Источник: РИА "Новости"

«62 процента пенсионеров озабочены состоянием своего здоровья, но 40 процентов намерены его сохранять и поддерживать, не пользуясь услугами здравоохранения», — прокомментировала результаты опроса доцент кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова Инга Корягина.

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Она также добавила, что почти каждый пятый россиянин, после выхода на пенсию, начинает заниматься ежедневными тренировками.

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов).

Каждый пятый респондент связывает наступление старости с выходом на пенсию.

Подавляющее число участников исследования уверены, что человек может продолжать вести активный образ жизни после 60 лет (78 процентов), однако для этого нужно прикладывать больше усилий (85 процентов).

Однако поддерживать прежний ритм жизни, по мнению 76 процентов опрошенных, пожилому человеку тяжело.

Респонденты в возрасте 60 лет и старше заявляют о стремлении изучать что-то новое (74 процента), однако серьезное обучение и переквалификация большинству из них дается с трудом (60 процентов).

Чуть менее половины людей пенсионного возраста считают важным продолжать прежнюю профессиональную деятельность (46 процентов).

«Преодоление негативного фона вокруг старости, отношения к пожилым, как к “отработанному материалу”, должно стать приоритетом общества, в том числе и демографической политики государства», — рассказал изданию руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

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