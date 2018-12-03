Михаил Боярский: Путин — это личность номер один на земном шаре

Источник: РИА "Новости"

Боярский сказал: «Вот сейчас только что собрались все главы стран в Париже, все-таки он [Путин] впереди всех. И Трамп его побаивается, и Макрон, я уже не говорю про немцев, англичан. Нет, это личность номер один на земном шаре».

Он добавил, что Путину удалось добиться такого уважения, которого не было ни у одного главы государства со времен Петра I. По его словам, каждый жест президента России внимательно рассматривают, «и это влияет на весь западный мир».

Поэтому, по мнению Боярского, россияне могут быть спокойны за своих детей и внуков. Он отметил: «Это очень важно для любого мужика, я уже не способен на коне шашкой махать, а он может. И это безопасность наша, ваша, наших женщин, наших детей».