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11:28 (мск), источник: Индикатор

Жертвовать сном в сессию оказалось не обязательно

Исследователи доказали, что во время экзаменационной сессии в университете студенту важнее выделить время на полноценный сон, чем на ночную зубрежку.

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Источник: Pexels/CC0

Новая стратегия стимулирования студентов будет опубликована в журнале Journal of Interior Design, а результаты тестирования — в журнале Teaching of Psychology. Короткое изложение уже доступно на сайте Eurekalert.org.

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Эксперимент психологов из Бэйлорского университета (Техас, США) заключался в следующем: студентам предлагался «вызов восьми часов»: если студент во время сессионной недели соглашался надеть на руку специальный браслет, контролирующий время сна, и этот браслет покажет, что студент все пять ночей спал больше восьми часов, то этот студент получает дополнительные 10 баллов по 200-балльной шкале в итоговой оценке. Контрольная группа (такой же успеваемости) аналогичного предложения не получала. В каждой группе было по 22 человека.

Оказалось, что студенты «группы вызова» в среднем спали на 98 минут больше. Но что более важно, что даже без учета этих 10 баллов, «спящая» группа получила статистически значимо более высокие итоговые оценки.

«Лучший сон помог, а не повредил выпускному экзамену. Это противоречит мнению большинства студентов колледжа о том, что они должны пожертвовать либо учебой, либо сном», — резюмируют авторы работы.

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