Possum found in Australia with genetic mutation causes Pikachu effect. from r/pics
Найден Пикачу в реальной жизни
В Австралии нашли самку щеткохвоста, чья шерсть
В Австралии нашли самку щеткохвоста, чья шерсть
Житель города Мельбурна, штат Виктория, обнаружил щеткохвоста или лисовидного поссума неподвижно лежащим на земле и отнес в ветеринарную клинику. Доктор Стивен Райниш (Stephen Reinisch) объяснил, что шерсть животного приняла необычный золотистый окрас
Несмотря на повышенную тревожность, щеткохвост оказался здоровым. Пикачу провела ночь в клинике, затем ее передали в центр защиты диких животных. Скорее всего, животное не выпустят на волю: его необычная окраска сделает щеткохвоста легкой добычей для хищников.
Снимок Пикачу набрал тысячи лайков в социальных сетях. Представительница природоохранной организации штата Виктория Кэролайн Дэзи (Caroline Dazey) отметила, что это не первый щеткохвост с подобной мутацией, обнаруженный на территории штата. Она получает множество звонков от людей с просьбой сказать им, где водятся лисовидные поссумы с такой окраской, однако она планирует держать эту информацию в секрете ради безопасности животных.
Щеткохвосты живут на материковой территории Австралии, на острове Тасмания и в Новой Зеландии. Длина их тела вместе с хвостом может составлять от 50 до 90 сантиметров, вес — от 1,2 до 4,5 килограмма. В норме их мех серого или коричневого цвета. Щеткохвосты живут на деревьях, ведут ночной образ жизни, питаются листьями, фруктами и ягодами.
Согласно игровой вселенной покемонов, Пикачу является