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13:08 (мск), источник: ТАСС

АНО «Россия — страна возможностей» планирует запустить в 2019 году 12 новых проектов

Речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» в 2019 году намерена запустить не менее 12 новых проектов. Об этом рассказал в понедельник заместитель гендиректора организации Владислав Даванков на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве.

В настоящий момент платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 15 проектов, направленных на развитие социальных лифтов. Флагманскими проектами являют конкурс управленцев «Лидеры России» и студенческая олимпиада «Я профессионал».

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«В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов, которые сейчас активно проектируем и ищем по всей стране», — сказал Даванков. Он отметил, что речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.

По его словам, в проектах платформы в настоящий момент участвует около 1,5 млн человек. «Мы разделили наши проекты на сегодняшний день на пять траекторий. Это социальные проекты, проекты в предпринимательстве, волонтерстве, проекты в управлении и лидерстве, проекты социального роста», — заключил он.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2—5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимает участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Платформа «Россия — страна возможностей» набрала более 1,3 миллиона участников
Во время загрузки произошла ошибка.
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