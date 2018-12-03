АНО «Россия — страна возможностей» планирует запустить в 2019 году 12 новых проектов

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МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» в 2019 году намерена запустить не менее 12 новых проектов. Об этом рассказал в понедельник заместитель гендиректора организации Владислав Даванков на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве.

В настоящий момент платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 15 проектов, направленных на развитие социальных лифтов. Флагманскими проектами являют конкурс управленцев «Лидеры России» и студенческая олимпиада «Я профессионал».

«В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов, которые сейчас активно проектируем и ищем по всей стране», — сказал Даванков. Он отметил, что речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.

По его словам, в проектах платформы в настоящий момент участвует около 1,5 млн человек. «Мы разделили наши проекты на сегодняшний день на пять траекторий. Это социальные проекты, проекты в предпринимательстве, волонтерстве, проекты в управлении и лидерстве, проекты социального роста», — заключил он.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2—5 декабря , он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимает участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).