АНО «Россия — страна возможностей» планирует запустить в 2019 году 12 новых проектов
Речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.
Речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» в 2019 году намерена запустить не менее 12 новых проектов. Об этом рассказал в понедельник заместитель гендиректора организации Владислав Даванков на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве.
В настоящий момент платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 15 проектов, направленных на развитие социальных лифтов. Флагманскими проектами являют конкурс управленцев «Лидеры России» и студенческая олимпиада «Я профессионал».
«В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов, которые сейчас активно проектируем и ищем по всей стране», — сказал Даванков. Он отметил, что речь идет о проектах в сфере творчества, спорта и здорового образа жизни.
По его словам, в проектах платформы в настоящий момент участвует около 1,5 млн человек. «Мы разделили наши проекты на сегодняшний день на пять траекторий. Это социальные проекты, проекты в предпринимательстве, волонтерстве, проекты в управлении и лидерстве, проекты социального роста», — заключил он.
Международный форум добровольцев проходит в Москве
Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.