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12:38 (мск), источник: RTVi

Владимир Познер: искусственный интеллект может привести к новой разновидности фашизма

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает фашизмом представление о том, что миром будет управлять интеллектуальная элита, а всех остальных людей «будут просто кормить». Такое мнение он высказал на своем канале в YouTube.

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Источник: Иван Краснов / RTVI

Телеведущий рассказал, что новым гостем его программы «Познер» станет предприниматель Ольга Ускова, которая занимается в России вопросом развития технологий искусственного интеллекта. По словам Познера, Ускова предполагает, что в будущем роботы освоят большинство профессий, поэтому «гигантское количество людей» не будет делать ничего.

В таком случае этих людей «будут просто кормить» и выделять деньги, «чтобы они могли есть и существовать».

По этой концепции, миром будет управлять интеллектуальная элита, а всем остальным могут даже запретить иметь детей. Познер считает такие рассуждения «некоторым видом фашизма».

Журналист также добавил, что главные американские компании — Amazon, Apple, Google, Facebook — способствуют «потери индивидуальности». «Мы все становимся более похожими, мы все причесываемся одинаково, мы все одеваемся одинаково, автомобили стали абсолютно похожи друг на друга», — заметил Познер.

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