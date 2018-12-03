Депардье оформляет прописку в Новосибирске, пишут СМИ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку, пишет издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку, пишет издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники.
По данным СМИ, актер прилетел в Новосибирск и подал заявление на оформление прописки в городе.
Издание также сообщило, что Депардье планирует встретиться с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым.
В 2013 году Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил французское гражданство.