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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Депардье оформляет прописку в Новосибирске, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье оформляет новосибирскую прописку, пишет издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники.

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Источник: РИА Новости

По данным СМИ, актер прилетел в Новосибирск и подал заявление на оформление прописки в городе.

Издание также сообщило, что Депардье планирует встретиться с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым.

В 2013 году Владимир Путин подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил французское гражданство.

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