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13:14 (мск), источник: Mail Новости

Ресторан в Британии поможет избавиться от телефонной зависимости

Акция должна поспособствовать семейному сплочению.

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Британская сеть ресторанов Frankie & Benny's предложила своим клиентам интересную акцию. Если родители во время семейной трапезы не будут пользоваться телефонами, им не придется платить за детей.

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Инициатива стала ответом на проведенный сетью опрос о том, как смартфоны влияют на семейные обеды и ужины. В нем приняли участие 1500 человек.

Почти 20% опрошенных детей сказали, что их родители предпочитают заниматься своими делами в телефоне, а не общаться во время семейного обеда. 23% родителей признались, что регулярно проверяют свои телефоны во время еды, даже тогда, когда их ребенок что-то рассказывает. 10% детей признались, что даже пытались спрятать телефоны родителей во время семейных трапез.

«Выключая на время свои телефоны, родители показывают, что дети важны для них», — говорится в пресс-релизе ресторана.

Своим посетителям рестораны предлагают специальные ячейки, в которых можно оставить телефон на хранение.

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