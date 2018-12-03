Ресторан в Британии поможет избавиться от телефонной зависимости
Акция должна поспособствовать семейному сплочению.
Акция должна поспособствовать семейному сплочению.
Британская сеть ресторанов Frankie & Benny's предложила своим клиентам интересную акцию. Если родители во время семейной трапезы не будут пользоваться телефонами, им не придется платить за детей.
Инициатива стала ответом на проведенный сетью опрос о том, как смартфоны влияют на семейные обеды и ужины. В нем приняли участие 1500 человек.
Почти 20% опрошенных детей сказали, что их родители предпочитают заниматься своими делами в телефоне, а не общаться во время семейного обеда. 23% родителей признались, что регулярно проверяют свои телефоны во время еды, даже тогда, когда их ребенок
«Выключая на время свои телефоны, родители показывают, что дети важны для них», — говорится в
Своим посетителям рестораны предлагают специальные ячейки, в которых можно оставить телефон на хранение.
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