Не в праве стать мамой: белоруска не может усыновить ребенка из-за инвалидности
Ольга решила усыновить ребенка, когда увидела новость, что под двери больницы в соседнем городе подкинули младенца.
Ольга решила усыновить ребенка, когда увидела новость, что под двери больницы в соседнем городе подкинули младенца.
Оказалось, что кандидатом в усыновители в Беларуси она стать не может — по решению медкомиссии. Врожденный вывих тазобедренного сустава спровоцировал у нее нарушение кровообращения и привел к ампутации части ноги.
Несмотря на инвалидность, она не прекратила занятия спортом и ведет свой бизнес.
Но по постановлению минздрава республики, усыновить ребенка в Беларуси не могут люди с болезнями
Юристы и правозащитники утверждают, что отказ Ольге в праве на усыновление на основе одного лишь медицинского заключения противоречит нормам Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Беларусью.