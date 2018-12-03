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13:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Не в праве стать мамой: белоруска не может усыновить ребенка из-за инвалидности

Ольга решила усыновить ребенка, когда увидела новость, что под двери больницы в соседнем городе подкинули младенца.

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Оказалось, что кандидатом в усыновители в Беларуси она стать не может — по решению медкомиссии. Врожденный вывих тазобедренного сустава спровоцировал у нее нарушение кровообращения и привел к ампутации части ноги.

Несмотря на инвалидность, она не прекратила занятия спортом и ведет свой бизнес.

Но по постановлению минздрава республики, усыновить ребенка в Беларуси не могут люди с болезнями костно-мышечной системы, врожденными аномалиями, последствиями травм, которые привели к выраженным нарушениям функций.

Юристы и правозащитники утверждают, что отказ Ольге в праве на усыновление на основе одного лишь медицинского заключения противоречит нормам Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Беларусью.

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