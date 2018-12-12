Опасность повсюду: 16 неожиданных предметов, которые представляют угрозу

Источник: AP 2018

В этом мире есть тысяча предметов и ситуаций (таких, как лайканье фотографий бывшей), об опасности которых нам хорошо известно, и мы их избегаем.

Но оказывается, мир припас для нас еще немало совершенно заурядных вещей, от которых мы не ждем подвоха, а стоило бы.

И раз уж понедельник все равно не самый радостный день недели, то почему бы не задуматься сегодня и о таких неожиданно небезопасных штуках ради собственного спокойствия (или наоборот, паники).

Предупреждаем: все участники нашего топа совершенно внезапные и хорошо тебе знакомые.

16. Пробка от шампанского

Новый год и другие большие праздники, где шампанское льется рекой, иногда заканчиваются не только похмельем, но и серьезными повреждениями глаз. К окулистам нередко обращаются с такими проблемами, как острый приступ глаукомы, кровотечение глазного яблока и отслоение сетчатки, которые вызвала неудачно вылетевшая пробка.

15. Сушилка для рук

Прогресс всегда облегчает жизнь, но не всегда делает ее безопаснее. Так, ученые обнаружили, что в скоростных сушилках для рук живет в 20 раз больше вирусов, чем у более примитивных воздушных сушилок. И в 180 (!) раз больше, чем в бумажных полотенцах. Так что если есть выбор, лучше вытереть руки по старинке.

14. Ватные палочки

Хотя производители пишут предупреждения на упаковках, но эти гигиенические средства все равно становятся причиной обращения в травмпункт сотен тысяч людей. Повредить среднее ухо ватной палочкой гораздо проще, чем кажется. И это опасно не только для слуха, но и для координации. А в некоторых случаях может пострадать и лицевой нерв.

13. Детская площадка

На просторах интернета можно найти тысячи фото трешевых детских горок, которые выходят чуть ли не на дорогу, а также аттракционов, которые находятся в плачевном состоянии.

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Но и на новых, только что построенных площадках, инциденты с детьми и некоторыми взрослыми случаются достаточно часто. А самый опасный объект в таком месте — качели. Возможно, у тебя тоже есть какое-то грустное воспоминание, связанное с ними.

12. Рюкзак

Стильный аксессуар перестал быть атрибутом исключительно школьников и студентов, и теперь его удобством пользуются люди всех возрастов. А еще страдают от боли в спине, вызванной неправильным ношением или перегруженностью рюкзака. По статистике с этой проблемой сталкивается каждый четвертый обладатель такой сумки.

11. Унитаз

Большая часть инцидентов в туалете случается с людьми в состоянии алкогольного опьянения, которые в прямом смысле сталкиваются с тяжелым фаянсовым изделием. Но это не единственная опасная ситуация, которая может случиться в комнате с табличкой «М».

В травмпункты обращаются люди, которые поскользнулись и ударились, будучи трезвыми, прищемили свои гениталии сиденьем унитаза и даже были укушены пауками, которые прятались под ободком (нет, мы это не придумали, и нет, они не стали Спайдерменами).

10. Удлинители

Более четырех тысяч пожаров в год вызывают неисправные удлинители. Плюс — еще около двух тысяч травм. Не знаем, как ты, но мы, прочитав это, на всякий случай взглянули на наши провода и больше не будем «реанимировать» их скотчем и изолентой.

9. Аквариум

Нет, люди в них обычно не тонут. Опасность этого резервуара связана с микроорганизмами, которые передаются от домашних питомцев их хозяевам. Исследователи обнаружили: у декоративных рыбок встречаются весьма неприятные возбудители инфекции — редкие, но устойчивые к антибиотикам.

8. Сундук

Массивный лар, обычно наполненный хламом и стоящий в самом темном углу подвала, чулана или чердака, — большой любитель причинять боль беззащитным мизинцам. А еще голове и детям. Причем последние вполне могут в нем задохнуться, играя в прятки. Так что стоит снабдить его замком, даже если в нем не хранятся золото и бриллианты.

7. Продуктовая тележка

В интернете можно найти кучу видео о том, как можно весело и с ветерком покататься на продуктовой тележке. Правда, не из всех подобных роликов видно, насколько это небезопасно. Приведем цифры — около 25 тысяч (!) подобных развлечений в год заканчиваются в травмпункте.

6. Беговая дорожка

Надеемся, эта информация не станет для тебя причиной прекратить занятия спортом, но почти 30 тысяч визитов в больницу связаны с травмами, полученными на домашней беговой дорожке. И это только в Америке.

5. Снегоуборочная машина

С газонокосилкой или электропилой предсказуемо нужно держать ухо востро, но оказывается, получить травму можно и при уборке снега. Вернее, после нее — многие люди обращаются в больницу после того, как очищали аппарат от снега. Причем некоторые утверждают, что он был при этом выключен.

4. Очки

Хорошее зрение — это не только удобно, но и безопасно. Потому что десятки тысяч людей ежегодно вынуждены идти к врачу после инцидента, который включал в себя очки. И около тысячи из них проходят после этого лечение.

3. Заряжающийся телефон

Будем честными — многие из нас кладут заряжающийся телефон под подушку. С одной стороны, это очень удобно: и на сообщение можно сразу ответить, и батарея с утра будет полной.

Но с другой стороны, не нужно быть гениальным физиком, чтобы догадаться: телефон нагревается, теплу некуда уйти, и подушка может рано или поздно загореться.

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2. Наушники

То, что можно попасть под машину, пока ты изолирован от мира своим потрясающим плейлистом, ты и сам в курсе. А еще иногда громкая музыка настолько повышает кровяное давление, что становится причиной инфаркта или сердечного приступа.

1. Крышка от банки

И возглавляет наш список самая заурядная и одна из самых раздражающих вещей в мире — плотно закрученная крышка на банке с чем-то вкусным. Исследователи из Ноттингемского университета приводят такую неутешающую статистику: в больницу ежегодно попадает около 60 тысяч англичан, которые проиграли в битве с крышкой.