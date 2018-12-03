С Байконура стартовала первая после аварии «Союза» миссия на МКС

Источник: РИА "Новости"

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Изначально запуск планировался 20-го декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем «Союз МС-10» 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж «десятого» «Союза» — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.

Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа «Союза МС-11». Если бы график пусков не изменили, станция могла бы остаться на какое-то время необитаемой.

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