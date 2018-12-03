«Роскосмос» отправил космонавтов на МКС впервые после аварии «Союза»
В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» и астронавты из США и Канады.
В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» и астронавты из США и Канады.
Российский космический корабль «Союз МС-11» с экипажем из трех человек стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Запуск экспедиции на МКС стал первым после аварии пилотируемого корабля, произошедшей 11 октября.
Согласно трансляции запуска, от ракеты «Союз-ФГ» успешно отделились все блоки первой ступени. В прошлый раз авария произошла на этом месте. «Есть отделение космического корабля», — заявил диктор. По его словам, космический корабль с экипажем успешно выведен на орбиту.
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Последний раз корабль с экипажем МКС запустили 11 октября также с Байконура. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Но запуск оказался неудачным: спустя девять минут после старта диктор, комментирующий трансляцию, сообщил об «аварии носителя». Трансляция прервалась. За запуском наблюдали руководители «Роскосмоса» и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. Это был первый визит нового руководителя NASA в Россию.
Сработала система аварийного спасения корабля: экипаж перешел в режим баллистического спуска и «Союз» приземлился в степи Казахстана. Космонавты не пострадали. Эта авария стала первым за 35 лет чрезвычайным происшествием при запуске пилотируемого корабля. В начале ноября руководитель аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов сообщил, что авария «Союза» произошла