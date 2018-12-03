Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй резко прошлась по России на G20: в РФ не сдержались с ответом
Уникальный «Запорожец» продают всего за $4 900
Максим Матвеев пошел на курсы будущих отцов
Глава Молдавии поблагодарил Путина за принятое решение
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
В Белоруссии прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Жириновский рассказал о будущей судьбе Порошенко
Лещенко раскритиковал Крида и других молодых звезд в телешоу
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Мамаев, сидящий в СИЗО, предал молодую жену - СМИ
Названа причина спешного отъезда Трампа с саммита
Кадыров отреагировал на решение Порошенко
Новый инцидент с иностранными судами у Керчи
Члены этнической ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Обнаженная Волочкова раздвинула шпагат в снегу
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Декриминализацию побоев признали ошибкой

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье и выступила за закон о противодействии домашнему насилию, сообщает «Интерфакс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Москалькова отметила, что стране необходима ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

«Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — сказала она на открытом уроке «Права человека».

Читайте также
Предложено новое объяснение домашнему насилию

Согласно докладу организации Human Rights Watch, декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям. Так, она разы ухудшила ситуацию с домашним насилием, потому что теперь агрессор чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин.

Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета. В ответ на доклад правозащитников в Кремле сказали, что рост домашнего насилия — это «очень плохо».

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно принятым поправкам, совершенные впервые побои относятся к административным правонарушениям. Спустя год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о всплеске домашнего насилия в стране.

Читайте также:

Почему полиция не может помочь женщинам, пострадавшим от побоев мужей?
Во время загрузки произошла ошибка.
27 января© Ньюстюб
 Кремль ответил на обвинения захватить Мариуполь и Бердянск
Забастовки из-за роста цен на бензин во Франции лишили жителей топлива
Порошенко объяснил, почему корабли направили в Керченский пролив
Как живёт человек, придумавший все главные реалити-шоу
Песков объяснил рукопожатие Путина и саудовского принца
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $2,7 млрд
Россияне назвали главный признак старения
Француженка показала, как живут люди в Русской Лапландии (фото)
Почему танк Т-34 стоил жизни создавшему его конструктору Кошкину
Спорт
Впервые за 11 лет «Золотой мяч» получит не Роналду и не Месси Церемония уже сегодня. Модрич — главный претендент. Победа Гризманна, Варана, Мбаппе или Роналду станет шоком
Hi-Tech
Боевой вертолет будущего попал на видео Российская армия станет сильнее
Авто
Пьяный водитель уснул за рулём, когда ехал на автопилоте В Калифорнии полицейские задержали пьяного водителя, который уснул за рулём
Кино
Дети Табакова, Козловский, Куриленко на премии в Лондоне В столице Великобритании при участии крупнейших звезд российского кино раздали «Золотых Единорогов»
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 19 615
Вопрос про закон о тишине. 580
Супер эконом 392
Мусорная 317
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь