Декриминализацию побоев признали ошибкой

Источник: РИА "Новости"

Москалькова отметила, что стране необходима ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

«Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — сказала она на открытом уроке «Права человека».

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Согласно докладу организации Human Rights Watch, декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям. Так, она разы ухудшила ситуацию с домашним насилием, потому что теперь агрессор чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин.

Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета. В ответ на доклад правозащитников в Кремле сказали, что рост домашнего насилия — это «очень плохо».

Закон о декриминализации побоев в семье вступил в силу в феврале 2017 года. Согласно принятым поправкам, совершенные впервые побои относятся к административным правонарушениям. Спустя год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о всплеске домашнего насилия в стране.