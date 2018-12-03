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15:35 (мск), источник: Индикатор

Люди заселили Тибет 30 тысяч лет назад

Археологи нашли свидетельства того, что люди обитали на Тибетском нагорье на высоте свыше 4,5 километров еще 30—40 тысяч лет назад. Ранее существовали доказательства заселенности этих мест лишь на протяжении последних восьми тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Источник: СС0/dawnfu
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Тибетское нагорье — это самое большое по площади и средней высоте над уровнем моря нагорье в мире. Это одно из самых неблагоприятных мест для жизни человека в северном полушарии: средняя высота превышает 4500 километров, среднегодовые температуры находятся в районе 0 °C, концентрация кислорода в воздухе в два раза ниже, чем на уровне моря. 30—40 тысяч лет назад Тибетское нагорье оставалось одним из последних не колонизированных человеком мест в Азии, кроме областей, полностью покрытых ледником.

Ученые давно пытаются точно датировать заселение этой местности. Самые древние археологические находки говорили о 8000 лет назад, хотя многие ученые строили гипотезы о 12—15 тысячах лет. В новой работе археологи под руководством Сяолин Чжан из Китайской академии наук обнаружили намного более древнюю стоянку Нвия Деву. В трех культурных слоях ученым нашли 3683 каменных артефакта.

Оценив скорость накопления наносов, авторы утверждают, что люди жили на этом месте минимум трижды: 30—40 тысяч лет назад, 25—18 тысяч лет назад и 13—4 тысяч лет назад.
Некоторые из найденных в ходе раскопок на Тибетском нагорье каменных инструментов, которые могут свидетельствовать о том, что люди заселили этот регион раньше, чем предполагалось | Источник: Xing Gao

Разнообразие обработанных камней и их состав позволил ученым предположить, что это место использовалось как мастерская для изготовления орудий. В частности, они нашли множество четырехугольных вытянутых заостренных камней, которые можно использовать для разрезания или скобления мягких материалов. Природные условия в этом регионе 30—40 тысяч лет назад, то есть в палеолите, позволяли человеку время от времени жить там.

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