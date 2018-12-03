Люди заселили Тибет 30 тысяч лет назад

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Тибетское нагорье — это самое большое по площади и средней высоте над уровнем моря нагорье в мире. Это одно из самых неблагоприятных мест для жизни человека в северном полушарии: средняя высота превышает 4500 километров, среднегодовые температуры находятся в районе 0 °C, концентрация кислорода в воздухе в два раза ниже, чем на уровне моря. 30—40 тысяч лет назад Тибетское нагорье оставалось одним из последних не колонизированных человеком мест в Азии, кроме областей, полностью покрытых ледником.

Ученые давно пытаются точно датировать заселение этой местности. Самые древние археологические находки говорили о 8000 лет назад, хотя многие ученые строили гипотезы о 12—15 тысячах лет. В новой работе археологи под руководством Сяолин Чжан из Китайской академии наук обнаружили намного более древнюю стоянку Нвия Деву. В трех культурных слоях ученым нашли 3683 каменных артефакта.

Оценив скорость накопления наносов, авторы утверждают, что люди жили на этом месте минимум трижды: 30—40 тысяч лет назад, 25—18 тысяч лет назад и 13—4 тысяч лет назад.

Некоторые из найденных в ходе раскопок на Тибетском нагорье каменных инструментов, которые могут свидетельствовать о том, что люди заселили этот регион раньше, чем предполагалось | Источник: Xing Gao

Разнообразие обработанных камней и их состав позволил ученым предположить, что это место использовалось как мастерская для изготовления орудий. В частности, они нашли множество четырехугольных вытянутых заостренных камней, которые можно использовать для разрезания или скобления мягких материалов. Природные условия в этом регионе 30—40 тысяч лет назад, то есть в палеолите, позволяли человеку время от времени жить там.