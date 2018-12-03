Найдена огромная ранее неизвестная пещера
В Британской Колумбии, Канада, открыли огромную пещеру. Удивительно, но, несмотря на размеры, пещера, вероятно, долгое время оставалась не замеченной людьми.
В Британской Колумбии, Канада, открыли огромную пещеру. Удивительно, но, несмотря на размеры, пещера, вероятно, долгое время оставалась не замеченной людьми.
Пещеру прозвали Sarlacc Pit — в честь чудовища из вселенной «Звездных войн». Пещеру случайно обнаружили на территории парка дикой природы Уэлс Грей (Wells Gray Provincial Park) в провинции Британская Колумбия, Канада. Пещера совершенно огромная, отмечает Кэтрин Хиксон (Catherine Hickson), специалист, участвовавший в экспедиции к ней в сентябре, изданию Global News.
Пока еще официального названия пещера не получила. Она впервые была замечена в апреле с вертолета, когда производился подсчет оленей карибу. Исследователи отмечают, что это «пещера национального значения… важное новое открытие в Западной Канаде».
Удивительно, что пещера не была детектирована ранее. Особенно учитывая ее размеры: так, лишь вход в нее составляет в длину около 100, а в ширину — около 60 метров. «Я бывал в некоторых из самых крупных пещер на Земле, и вход в эту (“новую” — прим. ред.) действительно огромен, не только по канадским стандартам», — говорит Джон Поллак (John Pollack), один из участников сентябрьской экспедиции.
Но опять же, если эта пещера настолько крупная… как же она ускользала от внимания исследователей ранее? Согласно Хиксон, территория, где располагается пещера, раньше (примерно 20−50 лет назад) была круглогодично покрыта снегом. С учетом этого, а также труднодоступности территории, Хиксон предположила, что, возможно, лишь сейчас у людей появилась возможность обнаружить гигантскую пещеру — раньше она могла оставаться скрытой от человеческих глаз.
Пока еще исследователям не удалось тщательно изучить пещеру. Очередная экспедиция к ней намечена на 2020 год — возможно, тогда специалистам удастся получить больше сведений об этой пещере. «Даже в нынешнее время, когда мы думаем, что знаем все и изучили каждое место, мы можем быть удивлены», — отмечает Хиксон.