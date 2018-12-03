Найдена огромная ранее неизвестная пещера

Пещеру прозвали Sarlacc Pit — в честь чудовища из вселенной «Звездных войн». Пещеру случайно обнаружили на территории парка дикой природы Уэлс Грей (Wells Gray Provincial Park) в провинции Британская Колумбия, Канада. Пещера совершенно огромная, отмечает Кэтрин Хиксон (Catherine Hickson), специалист, участвовавший в экспедиции к ней в сентябре, изданию Global News.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m0zCbxYravM?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока еще официального названия пещера не получила. Она впервые была замечена в апреле с вертолета, когда производился подсчет оленей карибу. Исследователи отмечают, что это «пещера национального значения… важное новое открытие в Западной Канаде».

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Удивительно, что пещера не была детектирована ранее. Особенно учитывая ее размеры: так, лишь вход в нее составляет в длину около 100, а в ширину — около 60 метров. «Я бывал в некоторых из самых крупных пещер на Земле, и вход в эту (“новую” — прим. ред.) действительно огромен, не только по канадским стандартам», — говорит Джон Поллак (John Pollack), один из участников сентябрьской экспедиции.

Но опять же, если эта пещера настолько крупная… как же она ускользала от внимания исследователей ранее? Согласно Хиксон, территория, где располагается пещера, раньше (примерно 20−50 лет назад) была круглогодично покрыта снегом. С учетом этого, а также труднодоступности территории, Хиксон предположила, что, возможно, лишь сейчас у людей появилась возможность обнаружить гигантскую пещеру — раньше она могла оставаться скрытой от человеческих глаз.

Впрочем, пока это не более чем гипотеза. Чтобы узнать больше о пещере и ее истории, исследователи консультируются, в частности, с коренными жителями — пытаются разузнать, есть ли упоминания о пещере в их записях. На данный момент, однако, никаких упоминаний ученые не нашли.