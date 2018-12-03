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15:52 (мск), источник: Esquire

Фото: служебная собака Джорджа Буша-старшего провожает хозяина в последний путь

Лабрадор Салли был верным другом 41-го президента США, который скончался на прошлой неделе в возрасте 94 лет.

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Служебная собака Джорджа Буша-старшего, скончавшегося 30 ноября в возрасте 94 лет, спит возле гроба своего хозяина, готовясь проводить его в последний путь. Трогательную фотографию в своем твиттере опубликовал пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт.

Собака породы лабрадор-ретривер по кличке Салли стала членом семьи Бушей в июне этого года. Специально обученный питомец помогал открывать двери, приносить вещи и вызывать помощь и был верным другом экс-политика — Джордж Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и в последние годы жизни передвигался с помощью инвалидной коляски и электрического скутера.

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Салли будет сопровождать гроб вплоть до похоронной церемонии, которая состоится 6 декабря на территории библиотеки имени Джорджа Буша-старшего при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас).

Перед этим тело 41-го президента США будет доставлено из Хьюстона, где он скончался, на самолете в Вашингтон. В Кафедральном соборе американской столицы 5 декабря пройдет мемориальная служба и будет объявлен траур. После этого гроб перевезут обратно в Техас, родной штат Буша.

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