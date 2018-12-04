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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Суровым уральским охотникам чиновники в благодарность подарили педикюрные наборы

Двое жителей из пермского села Чуваки нашли заблудившихся в лесу детей.

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Геннадий Александрович (справа) и Геннадий Иванович | Источник: «Комсомольская правда в Перми»

— Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят, — смеется Геннадий Шадрин из деревни Чуваки и показывает нам педикюрный набор в чехольчике. Вместе со своим товарищем он нашел заблудившихся в лесу детей. И чиновники решили поощрить деревенских мужиков памятными подарками.

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Напомним, неделю назад два приятеля — третьеклассник Олег и семиклассник Руслан — забрели в лес искать убежавшую таксу и заблудились. В -7 градусов мальчики почти сутки бродили по лесу, а когда проголодались — ели снег и грызли палки.

В это время детей искали сотни людей — волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС. Нашли мальчиков охотники, у них одинаковые имена — два Геннадия Шадрина. Только один Александрович, а второй — Иванович.

Потеряшек увезли в больницу — у обоих был стресс и переохлаждение, сейчас дети идут на поправку. А охотников в выходные пригласили на Пермский краевой семейный форум, где в торжественной обстановке вручили в подарок… педикюрные наборы.

Источник: «Комсомольская правда в Перми»

— В пакете оказались еще блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта, — говорит Геннадий Иванович. — Я-то думал, путевку нам подарили — кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали.

— А вы часто педикюр делаете? Наверное, родственнице набор передарите? — уточняем мы.

— Нет, сам буду пользоваться, — смеется Геннадий Иванович. — Или зверям на охоте буду когти подстригать. Я как-то даже в молодости заходил в маникюрный салон, мне там заусеницы убрали, все подровняли. Да ладно, у кого что есть, то и дают. Немного неудобно стало за наших чиновников, но главное, что ребятишки целы. А в понедельник мы ездили в Законодательное собрание, нам по 10 тысяч рублей выписали. Геннадий Александрович собирается купить себе рыбацкие сапоги, потому что старые уже дырявые. А я, может, пару семей пчел закажу. У меня осенью сожгли зимовник с пчелами — 87 семей погибли. Не знаю, случайно или нет.

— А детишек в больнице не навещали?

— А как же! На днях был, капустные пироги им привез и сладкий разборник. Все с ними нормально — они веселые, здоровые.

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