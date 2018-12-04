Суровым уральским охотникам чиновники в благодарность подарили педикюрные наборы
Двое жителей из пермского села Чуваки нашли заблудившихся в лесу детей.
Двое жителей из пермского села Чуваки нашли заблудившихся в лесу детей.
— Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят, — смеется Геннадий Шадрин из деревни Чуваки и показывает нам педикюрный набор в чехольчике. Вместе со своим товарищем он нашел заблудившихся в лесу детей. И чиновники решили поощрить деревенских мужиков памятными подарками.
Напомним, неделю назад два приятеля — третьеклассник Олег и семиклассник Руслан — забрели в лес искать убежавшую таксу и заблудились. В -7 градусов мальчики почти сутки бродили по лесу, а когда проголодались — ели снег и грызли палки.
В это время детей искали сотни людей — волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС. Нашли мальчиков охотники, у них одинаковые имена — два Геннадия Шадрина. Только один Александрович, а второй — Иванович.
Потеряшек увезли в больницу — у обоих был стресс и переохлаждение, сейчас дети идут на поправку. А охотников в выходные пригласили на Пермский краевой семейный форум, где в торжественной обстановке вручили в подарок… педикюрные наборы.
— В пакете оказались еще блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта, — говорит Геннадий Иванович. —
— А вы часто педикюр делаете? Наверное, родственнице набор передарите? — уточняем мы.
— Нет, сам буду пользоваться, — смеется Геннадий Иванович. — Или зверям на охоте буду когти подстригать. Я
— А детишек в больнице не навещали?
— А как же! На днях был, капустные пироги им привез и сладкий разборник. Все с ними нормально — они веселые, здоровые.