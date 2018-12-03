На поле в Калифорнии появились «космические» скульптуры (фото)
Это уникальная коллекция современного искусства.
Это уникальная коллекция современного искусства.
Датские коллекционеры Аллан и Мэй Варбурги превратили свою винодельню в калифорнийской долине Сонома в музей под открытым небом.
Ценители искусства собрали здесь скульптуры Ричарда Хадсона, Луизы Буржуа, Ай Вэйвэя, Марка Куинна, Яёи Кусамы, Жауме Пленсы, Юэ Минджуна и других всемирно известных мастеров.
Все творения органично вписаны в ландшафт, но в то же время напоминают «инопланетные» скульптуры, внезапно возникающие посреди виноградников или 150-летних оливковых деревьев.
Площадь винодельни составляет больше 80 га, и скульптуры рассеяны по всей ее территории. Первые из них появились здесь в 2015 году. Теперь тут установлены около 40 скульптур, их количество будет расти.
«Мы стараемся сделать коллекцию максимально глобальной. Я европеец, который прожил половину своей жизни в Азии, я женат на китаянке, и теперь я также произвожу вино в Калифорнии. Я люблю и приветствую многообразие и разные культуры, и надеюсь, что коллекция это выразит», — отметил Аллан Варбург.
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