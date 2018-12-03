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16:52 (мск), источник: Mail Новости

На поле в Калифорнии появились «космические» скульптуры (фото)

Это уникальная коллекция современного искусства.

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Датские коллекционеры Аллан и Мэй Варбурги превратили свою винодельню в калифорнийской долине Сонома в музей под открытым небом.

Ценители искусства собрали здесь скульптуры Ричарда Хадсона, Луизы Буржуа, Ай Вэйвэя, Марка Куинна, Яёи Кусамы, Жауме Пленсы, Юэ Минджуна и других всемирно известных мастеров.

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Ричард Хадсон, «Люби меня», 2016

Все творения органично вписаны в ландшафт, но в то же время напоминают «инопланетные» скульптуры, внезапно возникающие посреди виноградников или 150-летних оливковых деревьев.

Площадь винодельни составляет больше 80 га, и скульптуры рассеяны по всей ее территории. Первые из них появились здесь в 2015 году. Теперь тут установлены около 40 скульптур, их количество будет расти.

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Чжан Ван, Artificial Rock, 2007

«Мы стараемся сделать коллекцию максимально глобальной. Я европеец, который прожил половину своей жизни в Азии, я женат на китаянке, и теперь я также произвожу вино в Калифорнии. Я люблю и приветствую многообразие и разные культуры, и надеюсь, что коллекция это выразит», — отметил Аллан Варбург.

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Ли Хюи, «Захваченный носорог», 2012
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Жауме Пленса, Sanna, 2015
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Яёи Кусама, «Тыква», 2014
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Элмгрин и Драгсет, «The Care of Oneself», 2017

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