В МВД решили сократить обязанности участковых

Такое решение принято из-за избыточной нагрузки на полицейских, которая провоцирует отток кадров. К примеру, участковых часто отвлекают для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых ими административных участков.
В связи с этим МВД предложило ряд мер, среди которых детализация функциональных обязанностей участкового и снятие с него проверки заявлений, которые касаются экономических правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме того, планируется заменить формат отчетности — с бумажного на электронный.
Ожидается, что приказ вступит в силу в мае 2019 года.
Ранее «Известия» писали, что МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года.