В МВД решили сократить обязанности участковых

Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято из-за избыточной нагрузки на полицейских, которая провоцирует отток кадров. К примеру, участковых часто отвлекают для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых ими административных участков.

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В связи с этим МВД предложило ряд мер, среди которых детализация функциональных обязанностей участкового и снятие с него проверки заявлений, которые касаются экономических правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, планируется заменить формат отчетности — с бумажного на электронный.

Ожидается, что приказ вступит в силу в мае 2019 года.