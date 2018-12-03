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18:26 (мск), источник: Популярная механика

Ученые предложили опустить космос

Космос может стать ближе — ровно на 20 километров: учёные из Международной авиационной федерации (FAI) предложили своим коллегам из Международной астронавтической федерации (IAF) обсудить возможность снижения официальной границы космического пространства со 100 до 80 километров от Земли. В следующем году должно состояться соответствующее заседание с участием специалистов обоих федераций и других специалистов из космической отрасли.

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Источник: CC0/qimono

Высоту над уровнем моря, которая принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом, а также по совместительству является верхней границей государств, называют линией Кармана — по имени американского ученого Теодора фон Кармана. Он первый определил, что именно на этой высоте атмосфера становится настолько разрежённой, что для продолжения полёта необходимо воспользоваться средствами космонавтики, так как скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъёмной силы, становится больше первой космической скорости.

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В соответствии с определением Международной авиационной федерации, линия Кармана находится на высоте 100 километров. Самые быстрые на сегодняшний день самолёты имеют практический потолок в пределах 25 километров, самые лёгкие и большие аэростаты редко пересекают границу в 50 км. Космические спутники на высоте 100 км начинают вход в атмосферу планеты и разрушаются. Впрочем, у ВВС США, например, свой взгляд на границу космоса: американские военные считают таковой отметку в 50 миль (80,5 километров) над уровнем моря. Теперь и Международная авиационная федерация (FAI) решила вдруг изменить своё мнение.

Поводом для официального переноса космической границы учёные называют некие исследования, доказывающие, что именно 80 километров над уровнем моря действительно следует считать более адекватным уровнем. Вероятно, речь идёт о работе Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США), в которой учёный выполнил математический анализ влияния атмосферы на аппараты с разной плотностью, а также подробно разобрал полёты спутников на низких высотах. Моделирование показало, что область, в которой аэродинамические силы перестают оказывать доминирующее влияние на полёт, лежит в диапазоне от 66 до 88 километров в зависимости от параметров летательного аппарата.

В результате Макдауэлл сделал вывод, что в качестве нижней границы космоса всё же более корректно рассматривать высоту в 80 километров, а не 100.

Официальное заседание с участием исследователей из Международной авиационной федерации (FAI) и Международной астронавтической федерации (IAF), а также ведущих учёных и специалистов из космической отрасли, должно состояться в следующем году. По его итогам и будет принято решение, опускать ли границу космоса на 20 километров ближе к нашей планете, или же стоит всё оставить как есть.

NICOLAS LEFAUDEUX
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Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.

Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.

Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».

STEVEN MOHR
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Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.

Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.

Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».

BRAD GOLDPAINT
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Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.

Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».

Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.

JORDI DELPEIX BORRELL
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Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.

Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.

NICOLAS LEFAUDEU
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Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.

В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.

MARIO COGO
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Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.

Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.

FERENC SZÉMÁR
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Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .

На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».

CHRIS BRAMLEY
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Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.

Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.

MARTIN LEWIS
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Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.

«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.

TIANHONG LI
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Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).

На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.

FABIAN DALPIAZ
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Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.

Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.

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