Ученые предложили опустить космос

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Высоту над уровнем моря, которая принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом, а также по совместительству является верхней границей государств, называют линией Кармана — по имени американского ученого Теодора фон Кармана. Он первый определил, что именно на этой высоте атмосфера становится настолько разрежённой, что для продолжения полёта необходимо воспользоваться средствами космонавтики, так как скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъёмной силы, становится больше первой космической скорости.

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В соответствии с определением Международной авиационной федерации, линия Кармана находится на высоте 100 километров. Самые быстрые на сегодняшний день самолёты имеют практический потолок в пределах 25 километров, самые лёгкие и большие аэростаты редко пересекают границу в 50 км. Космические спутники на высоте 100 км начинают вход в атмосферу планеты и разрушаются. Впрочем, у ВВС США, например, свой взгляд на границу космоса: американские военные считают таковой отметку в 50 миль (80,5 километров) над уровнем моря. Теперь и Международная авиационная федерация (FAI) решила вдруг изменить своё мнение.

Поводом для официального переноса космической границы учёные называют некие исследования, доказывающие, что именно 80 километров над уровнем моря действительно следует считать более адекватным уровнем. Вероятно, речь идёт о работе Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США), в которой учёный выполнил математический анализ влияния атмосферы на аппараты с разной плотностью, а также подробно разобрал полёты спутников на низких высотах. Моделирование показало, что область, в которой аэродинамические силы перестают оказывать доминирующее влияние на полёт, лежит в диапазоне от 66 до 88 километров в зависимости от параметров летательного аппарата.

В результате Макдауэлл сделал вывод, что в качестве нижней границы космоса всё же более корректно рассматривать высоту в 80 километров, а не 100.

Официальное заседание с участием исследователей из Международной авиационной федерации (FAI) и Международной астронавтической федерации (IAF), а также ведущих учёных и специалистов из космической отрасли, должно состояться в следующем году. По его итогам и будет принято решение, опускать ли границу космоса на 20 километров ближе к нашей планете, или же стоит всё оставить как есть.