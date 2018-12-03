Концертный директор Ротару объяснил ее отказ от гастролей в России

Источник: РИА "Новости"

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией. Границы закрыты, военное положение», — приводит его слова Пятый канал.

Также представитель Ротару подтвердил, что в этом году артистка не будет сниматься ни в каких российских телепередачах — ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне».

Военное положение на Украине введено до 26 декабря в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

По мнению музыканта Юрия Лозы, не стоит осуждать Ротару за отказ приехать в Россию, так как она сделала это «не по идейным соображениям, а из-за возможных последствий».