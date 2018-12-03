Корабль «Союз МС-11» пристыковался к МКС
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. Корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. Корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала в 14.31 мск с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. Всего экипажу понадобилось примерно шесть часов, чтобы добраться до станции по короткой четырехвитковой схеме.
Кононенко,
Старт экипажа пришлось назначить чуть ранее планировавшегося срока. По планам «Союз МС-11» должен быть прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля «Союз МС-09». Но в таком случае станция осталась бы на
Так, Олегу Кононенко предстоит выполнить несколько задач, которыми не смог заняться Овчинин. Вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым он выйдет в открытый космос. В числе задач — обследование «Союза МС-09», в котором в конце августа обнаружили отверстие. Космонавтам предстоит вскрыть часть
Также он проведет эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы (2−3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.