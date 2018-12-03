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20:46 (мск), источник: РИА Новости

Корабль «Союз МС-11» пристыковался к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. Корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.

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Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала в 14.31 мск с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. Всего экипажу понадобилось примерно шесть часов, чтобы добраться до станции по короткой четырехвитковой схеме.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн откроют люки после выравнивания давления и проведения вспомогательных операций. Их встретят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

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Старт экипажа пришлось назначить чуть ранее планировавшегося срока. По планам «Союз МС-11» должен быть прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля «Союз МС-09». Но в таком случае станция осталась бы на какое-то время необитаемой, так как «Союз МС-10» из-за аварии ракеты 11 октября не смог достигнуть МКС. Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.

Так, Олегу Кононенко предстоит выполнить несколько задач, которыми не смог заняться Овчинин. Вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым он выйдет в открытый космос. В числе задач — обследование «Союза МС-09», в котором в конце августа обнаружили отверстие. Космонавтам предстоит вскрыть часть экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля. Они попробуют добраться до просверленной области корабля и даже попытаются отыскать остатки «клея», которым могло быть загерметизировано отверстие.

Также он проведет эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы (2−3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

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