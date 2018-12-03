Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй резко прошлась по России на G20: в РФ не сдержались с ответом
Заброшенная страна. Как выглядит город-призрак в Подмосковье
Елена Малышева объяснила, почему ее диета такая дорогая
Названа допустимая дневная норма хурмы
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Браво, Россия: реакция мира на ситуацию в Азовском море
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Дети Табакова, Козловский, Куриленко на премии в Лондоне
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Почему золото «Краснодара» пойдет на пользу российскому футболу
В РФ выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы
Кадыров отреагировал на решение Порошенко
Подлодка “убийца континентов” РФ уничтожит за 9.5 тысяч км
Этническая ОПГ застрелила тренера за отказ платить
Путин принял решение, касающееся отмененной Трампом встречи
Госдеп: за решением США стоит мощный сигнал Путину
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
21:32 (мск), источник: Известия

Семилетний мальчик возглавил рейтинг блогеров с самым высоким заработком

Семилетний мальчик Райан, распаковывающий на видео новые игрушки, возглавил рейтинг блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год по версии журнала Forbes. Издание опубликовало перечень 3 декабря.

Наверх

На канал Ryan Toys Review подписаны 17,3 млн человек. Родители мальчика снимают видео с обзорами различных игрушек. На роликах ребенок распаковывает подарки и играет с ними.

Читайте также
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Второе место занял американский актер Джейк Пол, который выкладывает на своем канале клипы и пранки. За год артист заработал в YouTube $21,5 млн, причем на его канал подписаны 17,5 млн. Третье место занял канал Dude Perfect, на котором пять молодых людей публикуют ролики со спортивными трюками. На канал подписаны 36,8 млн человек, а доход от блога составил $20 млн.

В пятерку лидеров также вошли британский блогер Дэн Миддлтон, публикующий обзоры видеоигр на канале DanTDM ($18,5 млн), американский певец и визажист Джеффри Стар, зарабатывающий на обзорах косметики и одежды ($18 млн). При этом лидер по числу подписчиков — швед Феликс Кьелльберг, известный как PewDiePie, оказался лишь на девятом месте рейтинга блогеров с самым высоким заработком ($450 тыс.). На него подписаны 72,5 млн человек.

В ноябре российских блогеров Юрия Дудя и Анастасию Ивлееву наградили первой российской премией в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как до Луны: «Роскосмос» представил «дорожную карту» лунной программы
Управляемая мутация: как сегодня лечат ВИЧ
Порошенко объяснил, почему корабли направили в Керченский пролив
Директор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в России
В Москве погиб футболист «Локомотива»
Песков объяснил рукопожатие Путина и саудовского принца
Фото: собака Буша-старшего провожает хозяина в последний путь
Кириенко: Количество волонтеров в России выросло в два раза
Как живёт человек, придумавший все главные реалити-шоу
Спорт
Впервые за 11 лет «Золотой мяч» получит не Роналду и не Месси Церемония уже сегодня. Модрич — главный претендент. Победа Гризманна, Варана, Мбаппе или Роналду станет шоком
Hi-Tech
Боевой вертолет будущего попал на видео Российская армия станет сильнее
Авто
На «Гранты», «Калины» и «Приоры» ставили «не те» рули Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 716 автомобилей марки Lada
Кино
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018» Звезды позировали в компании с символами наступающего года
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
60-летний Валерий Сюткин готовится снова стать отцом У певца есть трое взрослых детей
Леди
7 трендов в маникюре на 2019 год Веселые принты, яркие цвета, золото – именно эти акценты будут популярны в маникюре в приближающемся году
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь