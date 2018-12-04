Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность ветеринара. Что делать и как понять
Заброшенная страна. Как выглядит город-призрак в Подмосковье
Елена Малышева объяснила, почему ее диета такая дорогая
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Браво, Россия: реакция мира на ситуацию в Азовском море
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
«Зенит» проиграл в Туле: «Арсенал» забил лидеру четыре гола
Игорь Акинфеев: Знаю каждую кричалку фанатов «Спартака» о себе
Пожилой Кузьмин встречается с 26-летним менеджером - СМИ
Этническая ОПГ застрелила тренера за отказ платить
Оружие будущего принято на вооружение армии России (фото)
35 снимков Земли, которые вы точно не видели
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
01:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Чудачества мировых лидеров: лечение травками, мания величия и каннибализм

Главы государств порой удивляют публику чудачествами — от невинных до смертельно опасных для их оппонентов.

Наверх
Источник: BBC News Русская служба

В понедельник президент Филиппин Родриго Дутерте, всячески поддерживающий в стране кампанию внесудебных расправ над подозреваемыми наркодилерами, заявил с серьёзным лицом, что при его экстремальных президентских нагрузках ему очень помогает косячок-другой, — особенно чтобы не засыпать на саммитах АСЕАН.

Читайте также
Дутерте выступил в защиту супружеских измен

«Моя работа меня убивает, а на возраст плевать — я курю травку, чтобы не спать. Но это не для всех работает», — сказал филиппинский президент и тут же добавил: он, оказывается, пошутил (многие, даже среди союзников Дутерте, заметили, что марихуана в норме вызывает противоположную реакцию).

Дутерте также решил по случаю обсуждения саммитов АСЕАН посплетничать насчёт султана Брунея: дескать, Хассанал Болкиах постоянно засыпает на международных саммитах. О реакции султана на это высказывание ничего не известно.

Правда это или нет, но брунейский султан — не единственный из мировых лидеров, чья склонность засыпать на публике стала предметом кривотолков (вспомним российского премьера Дмитрия Медведева, которого наблюдатели замечали в таком состоянии неоднократно, а официальные лица не пытались это впечатление развеять).

Но Родриго Дутерте уже давно критикуют за наплевательское, если не прямо враждебное отношение к нормам демократического общества, и его новые скандальные замечания напомнили о подвигах деятелей, преуспевших в строительстве диктатуры больше него.

«Лекари от бога»

Бывший авторитарный лидер Гамбии Яйя Джаммер хвалился умением исцелять людей.

Читайте также
8 мифов о ВИЧ/СПИДе: оральный секс, комары и «очищение девственницей»

Кичившийся своей религиозностью президент пытался «лечить» людей с ВИЧ придуманным им самим отваром из трав. Сколько пациентов умерло после такого лечения, неизвестно.

Периодически Джамме заставлял «вылечившихся» выступить в эфире государственного телевидения и рассказать об успехе его «чудодейственного» метода.

В реальности, инфицированным удавалось выжить, если они могли каким-то способом добыть антиретровирусную терапию.

В «альтернативной медицине» пробовал себя и знаменитый гаитянский диктатор Франсуа Дювалье — он утверждал, что так хорошо владеет знахарством вудуизма, что может и лечить, и калечить людей на расстоянии — особенно 22-го числа каждого месяца, когда «духи вуду» на его стороне.

По словам Дювалье, он наслал проклятие вуду на американского президента Джона Кеннеди, приписывая убийство последнего 22 ноября 1963 года своей магической силе.

У лидера Гаити была личная охрана под названием «тонтон-макуты», что на местном креольском наречии обозначает злонамеренных призраков.

Сообщалось также, что по его приказу в стране были убиты все черные собаки — будто бы они приносят несчастье.

(Не последний) король Шотландии

Закономерность в чудачествах прослеживается таким образом — чем менее ограничен во власти лидер, тем больше эксцентричных поступков на его счету.

Жёстко преследовавший оппонентов лидер Уганды Иди Амин получал удовольствие от награждения себя вымышленными титулами, среди которых «Завоеватель Британской империи» и самый известный — «Король Шотландии».

Он также быстро продвигался по военной службе: произвел себя в фельдмаршалы и наградил (себя же) высокими военными наградами Британии и Франции — Крестом Виктории и Военным крестом.

Говорили, что Амин хранил головы казненных политических оппонентов в своем холодильнике.

Это, по счастью, не подтвердилось, однако его географический сосед и современник — президент и позднее император Центральноафриканской Империи Жан-Бедель Бокасса — после свержения, изгнания и возвращения на родину вынужден был оправдываться от обвинений в каннибализме.

На суде бывший самопровозглашённый монарх Бокасса I утверждал, что хранил тела казнённых в морозильнике «на удачу». Интересно, что после этого обвинение было снято.
Читайте также
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя

Из постсоветских лидеров как никто отличился покойный президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, который назвал в свою честь месяц январь, метеорит, город и парк развлечений.

Его книга обо всём «Рухнама» была обязательна к прочтению в школах и университетах. Более того, прежде чем получить водительские права, граждане страны были обязаны сдавать экзамен на знание книги.

Преемник Ниязова Гурбангулы Бердымухамедов тоже по-своему эксцентричен — он то учреждает ежегодный конкурс красоты среди коней, то поёт, то поднимает тяжести.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Умер писатель Андрей Битов
Мединский нашел доказательства подвига 28 панфиловцев. Но никому не показал
Порошенко объяснил, почему корабли направили в Керченский пролив
Доллар упал: Америку ждет тройной дефицит
Директор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в России
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Песков объяснил рукопожатие Путина и саудовского принца
Роналду и Месси впервые с 2006 года не получили «Золотой мяч»
Спорт
«Золотой мяч» дали Модричу. Месси нет даже в тройке Криштиану - второй, чемпион мира Гризманн - третий
Hi-Tech
Боевой вертолет будущего попал на видео Российская армия станет сильнее
Авто
На «Гранты», «Калины» и «Приоры» ставили «не те» рули Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 716 автомобилей марки Lada
Кино
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018» Звезды позировали в компании с символами наступающего года
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Дети
60-летний Валерий Сюткин готовится снова стать отцом У певца есть трое взрослых детей
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь