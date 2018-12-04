На снимках Google Earth нашли древний затонувший город
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Видео с доказательством находки он разместил на своем канале.
Его внимание привлекли геометрически правильные очертания «города» недалеко от побережья. Длина этого поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.
По словам блогера, город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера он привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.
Кроме того, внутри этого поселения на снимках видны углубления, и на этих местах, по мнению блогера, располагались различные постройки.
Обнаруженный «город» располагается на глубине 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега.