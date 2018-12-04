На снимках Google Earth нашли древний затонувший город

Видео с доказательством находки он разместил на своем канале.

Его внимание привлекли геометрически правильные очертания «города» недалеко от побережья. Длина этого поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.

По словам блогера, город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера он привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XQ7XvwJqqzQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, внутри этого поселения на снимках видны углубления, и на этих местах, по мнению блогера, располагались различные постройки.