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02:16 (мск), источник: РИА Новости

На снимках Google Earth нашли древний затонувший город

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. YouTube-блогер с никнеймом MrMBB333 обнаружил на спутниковых снимках Google Earth следы затонувшего древнего города недалеко от Лос-Анджелеса в США.

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Видео с доказательством находки он разместил на своем канале.

Его внимание привлекли геометрически правильные очертания «города» недалеко от побережья. Длина этого поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.

По словам блогера, город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера он привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.

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Кроме того, внутри этого поселения на снимках видны углубления, и на этих местах, по мнению блогера, располагались различные постройки.

Обнаруженный «город» располагается на глубине 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега.

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