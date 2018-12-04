В Кремле рассказали о последствиях двойного гражданства Брилева

Источник: РИА "Новости"

При этом он отметил, что журналист не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

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«Нарушил ли он положения об общественных советах? Возможно, да. Но поскольку вы сослались на конкретный документ, наверное, он это нарушил и, наверное, он не сможет дальше участвовать в общественных советах», — сказал Песков, отвечая на вопрос слушательницы.

По мнению пресс-секретаря президента, Брилев мог не знать о существующем запрете, но, по его словам, это не освобождает от ответственности.