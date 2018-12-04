Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй резко прошлась по России на G20: в РФ не сдержались с ответом
Пьяный водитель уснул за рулём, когда ехал на автопилоте
Москвичи смогут выбрать питание для детей в школе через портал мэра
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Браво, Россия: реакция мира на ситуацию в Азовском море
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
Лещенко раскритиковал Крида и других молодых звезд в телешоу
«Зенит» проиграл в Туле: «Арсенал» забил лидеру четыре гола
Игорь Акинфеев: Знаю каждую кричалку фанатов «Спартака» о себе
В РФ выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы
Кадыров отреагировал на решение Порошенко
Оружие будущего принято на вооружение армии России (фото)
35 снимков Земли, которые вы точно не видели
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
04:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле рассказали о последствиях двойного гражданства Брилева

Журналист Сергей Брилев, имеющий помимо российского гражданство Великобритании, может покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ, так как нарушил положения об общественных советах. Об этом в беседе со студентами МГИМО заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

При этом он отметил, что журналист не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

Читайте также
Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве

«Нарушил ли он положения об общественных советах? Возможно, да. Но поскольку вы сослались на конкретный документ, наверное, он это нарушил и, наверное, он не сможет дальше участвовать в общественных советах», — сказал Песков, отвечая на вопрос слушательницы.

По мнению пресс-секретаря президента, Брилев мог не знать о существующем запрете, но, по его словам, это не освобождает от ответственности.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании. Сам журналист отметил, что никогда не скрывал британское подданство.

 Трамп обратился к России и Китаю
Путин пообещал помочь украинцам
Порошенко объяснил, почему корабли направили в Керченский пролив
Доллар упал: Америку ждет тройной дефицит
Директор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в России
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Как живёт человек, придумавший все главные реалити-шоу
Роналду и Месси впервые с 2006 года не получили «Золотой мяч»
Спорт
«Золотой мяч» дали Модричу. Месси нет даже в тройке Криштиану - второй, чемпион мира Гризманн - третий
Hi-Tech
Боевой вертолет будущего попал на видео Российская армия станет сильнее
Авто
На «Гранты», «Калины» и «Приоры» ставили «не те» рули Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 716 автомобилей марки Lada
Кино
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018» Звезды позировали в компании с символами наступающего года
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Путин разрешил не доказывать отсутствие задолженности по ЖКХ
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Дети
60-летний Валерий Сюткин готовится снова стать отцом У певца есть трое взрослых детей
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь