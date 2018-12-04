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05:52 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о теплой зиме в 2019 году

В январе 2019 года, по прогнозу, составленному на отопительный сезон, выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Источник: Агентство «Москва»

Ниже, чем в январе прошлого года, температура может быть в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского и Сибирского округов, на большей части Якутии и Чукотки. Выше, чем в прошлом январе, средняя температура ожидается на юго-западе Сибирского федерального округа.

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В феврале выше нормы температура прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на Таймыре, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. Во всех других регионах температура в январе и феврале ожидается в пределах средних месячных показателей.

«Лучше всего оправдываются те прогнозы, которые выпускаются нами в последний день предшествующего месяца», — уточнил Роман Вильфанд. Оправдываемость же прогнозов на отопительный период в последние 18 лет колебалась в пределах 58−81 процента.

Что же говорится в прогнозе на декабрь, сделанном накануне этой недели? «Первый месяц зимы в Москве и Подмосковье будет неустойчивым — с перепадами температуры», — говорит Вильфанд. И добавляет, что он может быть заметно холоднее, чем декабрь 2015, 2016 и 2017 годов. Но по отношению к среднемесячным значениям температура в декабре будет около или чуть выше нормы.

«Отмечу, что для Москвы средняя месячная температура декабря составляет минус 6 градусов», — уточняет Вильфанд. Иными словами, в предыдущие годы декабрь в столице был совсем не похож на зимний месяц. Правда, первые декабрьские дни этого года все-таки принесли морозы в столичный регион. Но, как рассказал Вильфанд, уже с 4 декабря атмосферное давление начнет падать, а температура повышаться.

По ночам ожидается слабый минус — от 2 до 4 ниже нуля, а днем столбик термометров будет приближаться к нулевой отметке. И 5 декабря перейдет через нее. Днем начнется оттепель, и температура превысит норму на 2−3 градуса. К концу недели снова подморозит.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье в ночь на пятницу — до минус 12, днем — до минус 4−9 градусов. И выходные также обещают быть умеренно морозными.

Небольшой снег ожидается в столичном регионе каждый день в течение недели, но осадки будут в пределах нормы. Больше нормы — в Ленинградской и Калининградской областях. А на юге европейской территории, наоборот, будет дефицит осадков. По расчетам Гидрометцентра, меньше нормы выпадет снега в Красноярском и Хабаровском краях, в Якутии. Зато переизбыток осадков прогнозируется в Приморье и на юге Хабаровского края.

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