Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США уже проиграли России гонку за Арктику
Пьяный водитель уснул за рулём, когда ехал на автопилоте
Всего два часа недосыпа cделают вас злым
«Развалена»: глава «Победы» о системе подготовки пилотов
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Младший сын Владимира Преснякова растет его копией
Унаследовавшая смертельную болезнь британка хочет засудить врачей
Назван способ поднять настроение за 8 минут
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы
Российский форвард признан первой звездой дня в НХЛ
Условие, выдвинутое супермоделью перед свадьбой, возмутило жениха
Фильм РФ за 500 млн руб. не собрал и 20% в прокате
Украинцы бегут из страны в "шоковом состоянии" - Тимошенко
Полицейские объяснили изнасилование дознавателя
На словах Порошенко о моряках Киева в РФ депутат упала в обморок
К Путину в Россию прилетит лидер "братской страны"
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Выбрано худшее описание секса

Американский писатель Джеймс Фрей стал лауреатом антипремии за худшее описание секса в литературе 2018 года. Об этом сообщает The Guardian.

Наверх
Источник: AP 2018

Награду автору присудили за роман «Катерина». По мнению членов жюри, в описаниях Фрея настолько много «длинных сомнительных эротических пассажей», что писатель мог бы выиграть премию «еще много раз». Особенно судьи отметили сцену описания секса главных героев в ванной в Париже:

Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я эякулирую в нее, мой пенис пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. (…) Я закрываю глаза, выдыхаю. (…) Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь.

Джеймс Фрей известен по таким романам, как «Миллион маленьких кусочков», «Моему другу Леонарду», «Яркое солнечное утро».

Новость
В Китае писательницу приговорили к десяти годам за описание сцен секса однополой пары

Список финалистов премии опубликовали ранее в ноябре. Помимо Джеймса Фрея в него вошли Харуки Мураками, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уолл, Джирард Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.

В 2017 году премию за худшее описание сцены секса в литературе получил американский романист Кристофер Боллен. Жюри присудило награду за книгу The Destroyers с формулировкой «за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в итоге привело к путанице».

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.

 Трамп обратился к России и Китаю
Путин пообещал помочь украинцам
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2019 год
Во Франции введут мораторий на повышение цен на бензин
В четырех регионах Сибири ожидаются морозы до минус 50
Китай и США могут поддержать рубль
НАСА сняло на видео самый опасный для Земли астероид
Тренер «Спартака»: Я доволен игрой Глушакова
Спорт
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности возвращения игроков в большой футбол
Hi-Tech
10 удивительных новогодних товаров с AliExpress Праздник к нам приходит. Из Китая.
Авто
При покупке страховки россиян будет ждать «сюрприз» В России заработало бюро страховых историй: вся история клиента страховой компании хранится за последние 3 года
Кино
Барановская, Шпица и дети Виторгана на премьере «Щелкунчика» Звезды посетили специальный показ сказки с Кирой Найтли, Хелен Миррен и Сергеем Полуниным
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Дети
Елизавета Боярская показала заметно подросший живот накануне родов Актриса поделилась редким «беременным» снимком
Леди
Что подарить мужчине на Новый год – 43 идеи Подарки родителям и лучшим подругам закуплены, осталось самое сложное – придумать, что подарить своему мужчине
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь