Выбрано худшее описание секса

Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я эякулирую в нее, мой пенис пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. (…) Я закрываю глаза, выдыхаю. (…) Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь.