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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В Роскосмосе рассказали об информационной атаке на ведомство

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роскосмос подвергся информационной атаке, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации, заявил в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

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Источник: РИА Новости

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а вслед за ним Генпрокуратура РФ заявили о финансовых нарушениях, выявленных в госкорпорации.

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«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал Устименко.

«Планомерно пытаются сложить образ Роскосмоса как самого большого должника и отрасли, “пожирающей федеральные деньги”. Цель — лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА», — добавил представитель госкорпорации.

Он попросил общественность и СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности, создающей ядерный щит родины и самые современные цифровые технологии.

Глава пресс-службы госкорпорации отметил, что Роскосмос выступает за всестороннее сотрудничество со СМИ и не намерен закрываться от общения с ними. «Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку», — отметил Устименко.

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