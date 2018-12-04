В Роскосмосе рассказали об информационной атаке на ведомство

Источник: РИА Новости

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а вслед за ним Генпрокуратура РФ заявили о финансовых нарушениях, выявленных в госкорпорации.

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«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал Устименко.

«Планомерно пытаются сложить образ Роскосмоса как самого большого должника и отрасли, “пожирающей федеральные деньги”. Цель — лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА», — добавил представитель госкорпорации.

Он попросил общественность и СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности, создающей ядерный щит родины и самые современные цифровые технологии.