НАСА сняло на видео самый опасный для Земли астероид
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. НАСА опубликовало в Twitter видео вращения астероида Бенну, считающегося потенциально опасным для Земли.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. НАСА опубликовало в Twitter видео вращения астероида Бенну, считающегося потенциально опасным для Земли.
Снять полное вращение Бенну удалось с помощью межпланетной станции
«Привет, астероид Бенну! Наш космический аппарат @OSIRISREx пролетел свыше двух миллиардов миль, чтобы встретиться с тобой», — сказано в записи НАСА.
Согласно данным ведомства, астероид планируют изучать астероид примерно в течение года, затем космический зонд возьмет образцы Бенну для последующего исследования учеными. Возвращение
Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам специалистов, оно сблизится с Землей в 2182 году. С 2013 года Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли после того, как этого «звания» лишился астероид Апофис.