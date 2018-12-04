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10:41 (мск), источник: РИА Новости

В четырех регионах Сибири ожидаются морозы до минус 50

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МЧС предупреждает о сильных морозах в Сибири — 4 декабря температура в четырех регионах может опуститься до минус 50 градусов.

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Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 61% 758 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА Новости

Речь идет о центральных районах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областях.

Спасатели отмечают, что из-за сильных холодов возможны нарушения в работе объектов энергетики, связи и ЖКХ и в жизнеобеспечении населения.

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От 50 и ниже. В британских СМИ поразились якутским морозам

Они также рекомендуют без необходимости не выходить на мороз и не выпускать на улицу детей и домашних животных. К обморожению могут привести тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.

Чтобы избежать переохлаждения, надо одеваться многослойно — прослойки воздуха будут удерживать тепло. Следует носить теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

Нельзя выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа, необходимы постоянные активные движения. В случае переохлаждения или обморожения следует немедленно обратиться к медикам.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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