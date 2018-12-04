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11:56 (мск), источник: Газета.Ру

Китайские СМИ сообщают, что создавший ГМ-детей ученый исчез

Создатель ГМ-детей Хе Цзянькуй исчез из поля зрения прессы — он якобы оказался под домашним арестом, но в университете, где он работал, эту информацию опровергают. Однако там тоже не могут сообщить, где он находится.

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Источник: AP 2018

Китайский ученый Хе Цзянькуй, якобы создавший первых генетически модифицированных детей, пропал без вести, сообщают китайские СМИ. По данным китайского издания Apple Daily, он находится под домашним арестом в кампусе Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, в котором работает, но сам университет эти данные опровергает.

В ноябре 2018 года китайский исследователь Хе Цзянькуй заявил, что с его помощью на свет появились первые дети с модифицированным геномом — он якобы сделал их устойчивыми к ВИЧ.
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Хотя ученый до сих пор так и не предоставил никаких доказательств эксперимента, эта новость немало взбудоражила научный мир, а после того, как он опубликовал серию видео о своем эксперименте на Youtube, общественность прозвала его «китайским Франкенштейном».

Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне, где работал Цзянькуй, поспешил откреститься от его опытов.

На сайте университета было опубликовано сообщение, гласившее, что об исследовании он никому из руководства не сообщил и вообще с февраля 2018 года был в неоплачиваемом отпуске, который продлится до января 2021 года.

Также руководство университета призвало международных экспертов собрать независимую комиссию, чтобы расследовать этот случай и публично огласить результаты.

Позже появилась информация, что исследователь находится под домашним арестом, но в институте призвали не верить слухам.

«Сейчас никакую информацию нельзя считать верной, кроме той, что идет от официальных каналов», — подчеркнула представительница института в комментарии изданию South China Morning Post.

Тем не менее, дать более точную информацию она отказалась, добавив, что в институте пока не могут ответить на вопрос о местонахождении ученого, но если у них появится какая-либо информация, они «сообщат ее через официальные каналы».

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Между тем об ученом ничего не слышно уже неделю — с того дня, как он сообщил о скором появлении еще одного ГМ-ребенка на Втором международном саммите по генетическому редактированию человека в Гонконге.

Хотя некоторые ученые восприняли заявления Цзянькуя довольно оптимистично, большинство осудили его эксперименты — пока что редактирование генома эмбрионов не изучено достаточно хорошо, и такие изменения могут привести к проблемам со здоровьем у потомства «отредактированных» детей.

«Сейчас я еще сильнее обеспокоен», — признался биолог Дэвид Лиу, ставший в 2017 году благодаря своим экспериментам с CRISPR одним из 10 человек, которые внесли наибольший вклад в науку по версии журнала Nature.

Это ужасные примеры того, как не надо обращаться с многообещающей технологией, которая имеет большой потенциал для общества. Надеюсь, это никогда больше не повторится.
Дэвид Лиу
Биолог

Напомним, что Цзянькуй якобы изменил ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением. Будущие отцы были ВИЧ-положительными, матери — ВИЧ-отрицательными. Беременности удалось добиться лишь в одном случае. Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иных данных родителей запрещено.

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Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR, и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.

Правительство Китая запретило дальнейшую работу Цзянькуя. Власти прислушались к ученым, заявившим, что еще слишком рано ставить такие эксперименты.

Вице-министр Китая по науке и технологиям Сюй Нанпин заявил, что выступает решительно против изменения человеческого генома.

Он назвал действия ученых незаконными и добавил, что их деятельность уже расследуется.

«Эксперимент перешел грань морали и этики, которой придерживается академическое сообщество, и оказался шокирующим и неприемлемым», — сказал он.

«ГМО-близнецы»: китайский ученый расколол научный мир
Во время загрузки произошла ошибка.
2 декабря© Ньюстюб
Следите за развитием темы «ГМО-дети. Сделаны в Китае.»
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