Китайские СМИ сообщают, что создавший ГМ-детей ученый исчез
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Китайский ученый Хе Цзянькуй, якобы создавший первых генетически модифицированных детей, пропал без вести, сообщают китайские СМИ. По данным китайского издания Apple Daily, он находится под домашним арестом в кампусе Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, в котором работает, но сам университет эти данные опровергает.
Хотя ученый до сих пор так и не предоставил никаких доказательств эксперимента, эта новость немало взбудоражила научный мир, а после того, как он опубликовал серию видео о своем эксперименте на Youtube, общественность прозвала его «китайским Франкенштейном».
Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне, где работал Цзянькуй, поспешил откреститься от его опытов.
На сайте университета было опубликовано сообщение, гласившее, что об исследовании он никому из руководства не сообщил и вообще с февраля 2018 года был в неоплачиваемом отпуске, который продлится до января 2021 года.
Также руководство университета призвало международных экспертов собрать независимую комиссию, чтобы расследовать этот случай и публично огласить результаты.
«Сейчас никакую информацию нельзя считать верной, кроме той, что идет от официальных каналов», — подчеркнула представительница института в комментарии изданию South China Morning Post.
Тем не менее, дать более точную информацию она отказалась, добавив, что в институте пока не могут ответить на вопрос о местонахождении ученого, но если у них появится
Между тем об ученом ничего не слышно уже неделю — с того дня, как он сообщил о скором появлении еще одного
Хотя некоторые ученые восприняли заявления Цзянькуя довольно оптимистично, большинство осудили его эксперименты — пока что редактирование генома эмбрионов не изучено достаточно хорошо, и такие изменения могут привести к проблемам со здоровьем у потомства «отредактированных» детей.
«Сейчас я еще сильнее обеспокоен», — признался биолог Дэвид Лиу, ставший в 2017 году благодаря своим экспериментам с CRISPR одним из 10 человек, которые внесли наибольший вклад в науку по версии журнала Nature.
Это ужасные примеры того, как не надо обращаться с многообещающей технологией, которая имеет большой потенциал для общества. Надеюсь, это никогда больше не повторится.
Напомним, что Цзянькуй якобы изменил ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением. Будущие отцы были
Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR, и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились
Правительство Китая запретило дальнейшую работу Цзянькуя. Власти прислушались к ученым, заявившим, что еще слишком рано ставить такие эксперименты.
«Эксперимент перешел грань морали и этики, которой придерживается академическое сообщество, и оказался шокирующим и неприемлемым», — сказал он.