Чулпан Хаматова поведала о слезах в железных трусах на «Голой пионерке»

Хаматова поведала, что случайно познакомилась с Серебренниковым в аэропорту, и тот предложил ей сыграть Клеопатру в постановке «Антоний и Клеопатра». Однако в итоге режиссер решил поставить с артисткой роман «Голая пионерка» Михаила Кононова. «Я ничего говорить не стала, потому что соблазн поработать с Кириллом был велик. Мы начали работать над “Голой пионеркой”», — сказала она.

По словам актрисы, на одной из репетиций ее надолго подвесили над сценой в неудобных трусах с карабинами. «Кирилл начал разбирать сцену внизу. И вот я вишу, боюсь им помешать, смотрю на них сверху. Вишу. У меня все очень болит, там висеть. И вдруг я вспоминаю, что вообще-то мне была обещана Клеопатра. А я тут вишу в этих ужасных железных трусах. И начинаю просто тихо плакать. И слезы мои капают туда, вниз, во время репетиции. Кирилл поднимает голову и говорит: “Что случилось?”. И я говорю: “Маленькая собачка — до старости щенок, да?”» — рассказала Хаматова. Она добавила, что режиссер утешил ее и пообещал все же сделать артистку Клеопатрой.