Большой адронный коллайдер остановили на два года

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В БАК до околосветовой скорости разгоняются протоны и другие частицы. Их столкновения на высоких энергиях позволяют изучать фундаментальные взаимодействия и новые частицы.

Он был запущен в 2009 году на половине проектной мощности и проработал до 2013-го, затем с 2015 по 2018 набирал данные на энергии 13 ТэВ, в 2021 коллайдер перезапустят на изначально запланированной энергии в 14 ТэВ. После 2025 года БАК преобразуют в Большой адронный коллайдер высокой светимости — следующий этап эволюции ускорителя.

В данных, которые были получены в рамках первого этапа работы установки, физики нашли подтверждение того, что существует бозон Хиггса — квант поля, который отвечает за появление массы у элементарных частиц. Это достижение завершило формирование Стандартной модели элементарных частиц. Также за последние годы на БАК было сделано множество других открытий, в том числе подтверждено существование тетра- и пентакварков.