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13:04 (мск), источник: ТАСС

Температура в Японии побила рекорд, поднявшись до 27 градусов в начале декабря

ТОКИО, 4 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Потоки теплого южного ветра привели к тому, что в большинстве районов Японии во вторник установилась теплая летняя погода, совершенно не характерная для начала декабря. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

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Источник: Reuters

Так, в префектуре Оита на юго-западном острове Кюсю столбик термометра поднялся до 27 градусов по Цельсию. В западной Фукуоке и центральной Наре воздух прогрелся до 26 градусов, и даже в Токио днем температура превысила 22 градуса.

Аномальная погода помогла обновить температурные рекорды более чем в 270 из 927 точек наблюдения по всей Японии.

К примеру, в городе Вакаяма в последний раз по-летнему жаркие дни в начале декабря были зафиксированы 140 лет назад.

Между тем синоптики предупреждают, что образовавшаяся на востоке и западе страны область высокого давления может привести к осадкам и даже грозе.

Источник: Reuters

Этот год выдался в Японии одним из самых теплых в истории. Минувшее лето в восточной части Японии, куда, в частности, входит столичный регион, стало самым жарким с 1946 года, другие районы страны также не миновала рекордная жара. Так, средняя температура летом в столице и прилегающих префектурах оказалась сразу на 1,7 градуса Цельсия выше, чем обычно бывает.

Синоптики объясняют это воздействием областей высокого давления в Тихом океане и в Тибете, откуда в Японию дуют ветра. При этом в городе Кумагая (префектура Сайтама) рядом с Токио 23 июля была зафиксирована самая сильная жара за всю историю наблюдений по стране — 41,1 градуса.

Из-за жары в стране этим летом погибли около 140 человек, еще несколько десятков тысяч были госпитализированы. Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые часто не следят, как долго они находятся на улице, или не включают дома кондиционеры в целях экономии.

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