В Сарове нашли могилу героя Отечественной войны 1812 года

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Борис Владимирович Полуектов (1779−1843), генерал от инфантерии, был участником Отечественной войны 1812 года и героем Бородинского сражения. Родители еще в детстве записали его в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1805 году он в составе полка участвовал в походе гвардии против французских войск и участвовал в Аустерлицком сражении. Во время Бородинской битвы, уже в чине полковника, Полуектов временно командовал Преображенским полком, который находился в главном резерве. Во время кампании 1813−1814 годов он участвовал в нескольких сражениях и дошел до Парижа.

Во время полевого сезона 2018 года сотрудники Волжской археологической экспедиции проводили спасательные раскопки храма Живоносного источника перед его восстановлением. Церковь находилась на территории Саровской пустыни и служила зимним храмом. Ее построили в середине XVIII века, а в 1954 году она была взорвана. При раскопках примыкавшего к церкви некрополя исследователи нашли склеп, а в нем парное захоронение мужчины и женщины. В могиле мужчины сохранились фрагменты мундира с эполетами. На правой руке у каждого из умерших археологи обнаружили золотое обручальное кольцо с выгравированной надписью: «Л. Ф. К. Г. Б. В. П. ноября 4 дня 1817.» на руке мужчины, и «Б. В. П. Л. Ф. К. Г. ноября 4 дня 1817» — на руке женщины.

После анализа этих находок и архивных документов ученые смогли определить, что в склепе были похоронены Б. В. Полуектов и его жена, княжна Любовь Федоровна Гагарина (1793 — 21 апреля 1862).

Из архивных материалов, предоставленной саровским историком Валентином Степашкиным, мы узнали, что около алтаря храма был похоронен генерал с супругой. И когда в одном из кирпичных склепов мы нашли парное захоронение, кольца с аббревиатурой и остатки генеральского мундира, мы смогли с уверенностью сказать, оно принадлежит генералу от инфантерии Борису Владимировичу Полуектову и его супруге, княжне Любови Федоровне Гагариной. Сергей Милованов сотрудник Волжской археологической экспедиции