Столетняя британка раскрыла главный секрет долгожительства

Мэри Норрис из Эдинбурга родилась через несколько дней после окончания Первой мировой войны, 3 декабря 1918 года. Во время Второй мировой войны она работала на заводе и помогала своим восьми братьям и сестре.

Никто из них до наших дней не дожил, а вот Мэри Норрис уже отпраздновала свой сотый юбилей, с которым ее поздравила сама королева Елизавета II.

С 2003 года Мэри живет в доме престарелых, где активно участвует в общественной жизни: она посещает церковные службы, ходит на танцы и к парикмахеру, а еще любит поболтать с соседями за стаканчиком чего-нибудь крепкого.

Но главным секретом своего долголетия Мэри считает отсутствие проблем с мужчинами.

Она никогда не была замужем и уверена, что чем больше женщина беспокоится о мужчинах, тем хуже ее нервы и здоровье в целом.