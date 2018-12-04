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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Более 660 тысяч школьников подали заявку на конкурс «Мой первый бизнес»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 660 тысяч заявок от школьников поступило на конкурс «Мой первый бизнес» за неделю до окончания регистрации, сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

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Источник: РИА Новости

«Более 660 тысяч заявок поступило на международный конкурс “Мой первый бизнес”. Регистрация завершится 10 декабря в 23.59 по московскому времени», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самыми популярными направлением у участников стали «Свой видеоблог» и «Сделай своими руками». Наибольшее число заявок было подано из Москвы (224 тысячи 795), Свердловской области (35 тысяч 504), Санкт-Петербурга (33 тысячи 882), Новосибирской области (26 тысяч 259), Краснодарского края (18 тысяч 33) и республики Татарстан (14 тысяч 248).

Международный конкурс «Мой первый бизнес» был запущен в 2017 году. Он направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников по проектному управлению и предпринимательству.

По сообщению пресс-службы, победители конкурса «Мой первый бизнес» в 2018—2019 годах получат 100 сертификатов на обучение в РЭУ имени Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, тысячу портативных колонок, 1,5 тысячи путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

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