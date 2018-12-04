Более 660 тысяч школьников подали заявку на конкурс «Мой первый бизнес»
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 660 тысяч заявок от школьников поступило на конкурс «Мой первый бизнес» за неделю до окончания регистрации, сообщила
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 660 тысяч заявок от школьников поступило на конкурс «Мой первый бизнес» за неделю до окончания регистрации, сообщила
«Более 660 тысяч заявок поступило на международный конкурс “Мой первый бизнес”. Регистрация завершится 10 декабря в 23.59 по московскому времени», — говорится в сообщении.
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Международный конкурс «Мой первый бизнес» был запущен в 2017 году. Он направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников по проектному управлению и предпринимательству.
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