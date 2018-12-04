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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

«Роскосмос» испугался будущего без США

«Роскосмос» обеспокоен предстоящим завершением контракта с НАСА по доставке астронавтов на МКС на кораблях семейства «Союз». Об этом руководитель департамента пилотируемых полетов американского космического агентства Уильям Герстенмайер сообщил Bloomberg.

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Источник: AP 2018

«Они явно обеспокоены» потерей доходов от отправки американских астронавтов на орбиту, сказал он в ходе беседы, состоявшейся в Москве перед поездкой на Байконур на запуск корабля «Союз МС-11». По словам Герстенмайера, космический бюджет России, как и США, является частью общегосударственного дискреционного бюджета.

«Роскосмос» отказался назвать Bloomberg потери, которые госкорпорация понесет из-за прекращения доставки астронавтов на МКС. Издание отмечает, что с 2011 года НАСА за доставку астронавтов на МКС перечислило «Роскосмосу» 2,6 миллиарда долларов.

В настоящее время российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году должны состояться первые беспилотные и пилотируемые полеты к орбитальной станции американских космических кораблей Starliner и Dragon 2. Контракт с Россией на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

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