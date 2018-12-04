«Роскосмос» испугался будущего без США

Источник: AP 2018

«Они явно обеспокоены» потерей доходов от отправки американских астронавтов на орбиту, сказал он в ходе беседы, состоявшейся в Москве перед поездкой на Байконур на запуск корабля «Союз МС-11». По словам Герстенмайера, космический бюджет России, как и США, является частью общегосударственного дискреционного бюджета.

«Роскосмос» отказался назвать Bloomberg потери, которые госкорпорация понесет из-за прекращения доставки астронавтов на МКС. Издание отмечает, что с 2011 года НАСА за доставку астронавтов на МКС перечислило «Роскосмосу» 2,6 миллиарда долларов.