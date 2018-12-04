Роскосмос опубликовал плейлист экипажа «Союз МС-11»
Список из 17 композиций составили космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид
Список из 17 композиций составили космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид
Роскосмос на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал плейлист экипажа «Союз МС-11». Список из 17 композиций составили члены экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид
«Перед стартом в космическом корабле всегда играет музыка, она помогает экипажу сохранить позитивный настрой», — говорится в сообщении.
3 декабря