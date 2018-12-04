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16:18 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос опубликовал плейлист экипажа «Союз МС-11»

Список из 17 композиций составили космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

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Источник: РИА "Новости"

Роскосмос на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал плейлист экипажа «Союз МС-11». Список из 17 композиций составили члены экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

«Перед стартом в космическом корабле всегда играет музыка, она помогает экипажу сохранить позитивный настрой», — говорится в сообщении.

3 декабря ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11» стартовала с первой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт»). Корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета. Экипаж будет работать на орбите 194 дня.

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