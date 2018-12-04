Ученые рассказали о пропавшем регионе в Северном море

Источник: Wessex Archaeology

Для этого ученые взяли образцы донных отложений в южной части Северного моря, которую затопило около восьми тысяч лет назад, в результате чего Британия была окончательно отрезана от континентальной Европы. Полностью этот процесс завершился около четырех тысяч лет назад.

Археологам удалось обнаружить остатки органических веществ, подтверждающих гипотезу о том, что этот регион был обитаемым. Среди прочего, исследователям удалось обнаружить в образцах донных отложений торф, что, по их мнению, говорит о заселенности этого региона в прошлом.

Образец донных отложений со затопленного региона Доггерленд в южной части Северного моря | Источник: Wessex Archaeology

Также ученые нашли микроскопические окаменелости древесного угля. Они полагают, что это следы от костров, которые разводили обитавшие здесь люди.