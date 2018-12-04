Астрономы разобрались с 20 экзопланетами

Источник: NASA

Экзопланетами называют все планеты, не входящие в Солнечную систему и вращающиеся вокруг далеких звезд. Они активно исследуются в последние годы. Во многом такие исследования стали возможны благодаря космическому телескопу «Кеплер», который начал работу в 2009 году и лишь недавно прекратил работу.

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Увидеть планеты, которые находятся в сотнях световых лет от нас, почти невозможно, поэтому «Кеплер» отслеживал не сами планеты, а блеск звезд, вокруг которых они вращаются. Когда планета пролетает на фоне звезды, она частично загораживает ее, и ее блеск приглушается. На графике светимости это выглядит как провал. По его ширине и глубине судят о размерах планеты. Однако, такой метод не на 100% надежен, так как в галактике часто встречаются так называемые затменно двойные звезды — системы, в которых орбитальные плоскости обеих звезд расположены под углом 90 градусов, в результате чего они взаимно затмевают одна другую, и их общая яркость колеблется, что тоже отражается на графике светимости. Поэтому при наблюдении экзопланет важна валидация статистическими методами и с помощью данных других телескопов, которая определяет, что «провалы» в графике светимости звезды — действительно экзопланеты.

Этим и занялись астрономы из США, Германии и Японии. Они проверили данные наблюдений миссии K2 — второго этапа работы «Кеплера», который начался в 2013 году после поломки, лишившей телескоп возможности долго фокусироваться на одном участке неба и сделавшей его менее точным.

Ученые проанализировали данные о 155 найденных K2 экзопланетах, используя данные других телескопов, например, космического Gaia и наземного Keck, а также применив статистический метод валидации: для каждого кандидата на звание экзопланеты они посчитали вероятность, что это действительно планета, на основе данных о блеске звезды, гравитационном воздействии на другие планеты этой системы и других. Такой метод применялся для тысяч других планет и достаточно надежен.

В качестве базы данных астрономы использовали экзопланетный архив НАСА. В итоге выяснилось, что 40 планет уже валидированы в научной литературе, для 77 планет не удалось подтвердить их статус — это задача будущих исследований, 18 результатов оказались ложно-позитивными, то есть планетный статус не подтвердился. Зато существование 20 экзопланет было полностью подтверждено в ходе исследования.

Любопытно, что из проанализированных планет три имеют ультра-короткие периоды вращения вокруг звезды — менее 24 земных часов. Как такие планеты формируются, и почему у них такие орбиты, до сих пор непонятно. Нашлось 18 небольших скалистых экзопланет с массами, менее чем вдвое превышающими массы земли, а также 11 мультипланетных систем.

На смену Кеплеру на «дежурство» в космосе вышел новый телескоп TESS. Хотя он работает лишь первый месяц, он уже нашел новые экзопланеты и откроет еще немало, уверены исследователи.