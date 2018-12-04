Астрономы разобрались с 20 экзопланетами
Международная команда астрономов, применив статистические методы, исследовала 155 найденных телескопом «Кеплер» экзопланет и выяснила, что 20 из них — действительно планеты.
Международная команда астрономов, применив статистические методы, исследовала 155 найденных телескопом «Кеплер» экзопланет и выяснила, что 20 из них — действительно планеты.
Экзопланетами называют все планеты, не входящие в Солнечную систему и вращающиеся вокруг далеких звезд. Они активно исследуются в последние годы. Во многом такие исследования стали возможны благодаря космическому телескопу «Кеплер», который начал работу в 2009 году и лишь недавно прекратил работу.
Увидеть планеты, которые находятся в сотнях световых лет от нас, почти невозможно, поэтому «Кеплер» отслеживал не сами планеты, а блеск звезд, вокруг которых они вращаются. Когда планета пролетает на фоне звезды, она частично загораживает ее, и ее блеск приглушается. На графике светимости это выглядит как провал. По его ширине и глубине судят о размерах планеты. Однако, такой метод не на 100% надежен, так как в галактике часто встречаются так называемые затменно двойные звезды — системы, в которых орбитальные плоскости обеих звезд расположены под углом 90 градусов, в результате чего они взаимно затмевают одна другую, и их общая яркость колеблется, что тоже отражается на графике светимости. Поэтому при наблюдении экзопланет важна валидация статистическими методами и с помощью данных других телескопов, которая определяет, что «провалы» в графике светимости звезды — действительно экзопланеты.
Ученые проанализировали данные о 155 найденных K2 экзопланетах, используя данные других телескопов, например, космического Gaia и наземного Keck, а также применив статистический метод валидации: для каждого кандидата на звание экзопланеты они посчитали вероятность, что это действительно планета, на основе данных о блеске звезды, гравитационном воздействии на другие планеты этой системы и других. Такой метод применялся для тысяч других планет и достаточно надежен.
В качестве базы данных астрономы использовали экзопланетный архив НАСА. В итоге выяснилось, что 40 планет уже валидированы в научной литературе, для 77 планет не удалось подтвердить их статус — это задача будущих исследований, 18 результатов оказались
Любопытно, что из проанализированных планет три имеют
На смену Кеплеру на «дежурство» в космосе вышел новый телескоп TESS. Хотя он работает лишь первый месяц, он уже нашел новые экзопланеты и откроет еще немало, уверены исследователи.
Исследование опубликовано в The Astronomical Journal.